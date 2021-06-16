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Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Ülkede Gıda Kıtlığı Yaşanabileceğini Söyledi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong un, ülkedeki gıda sorununun ciddi boyutlara ulaştığını kabul etti ve "muhtemel gıda kıtlığına" karşı uyardı.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Ülkede Gıda Kıtlığı Yaşanabileceğini Söyledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong un, ülkedeki gıda sorununun ciddi boyutlara ulaştığını kabul etti ve "muhtemel gıda kıtlığına" karşı uyardı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un,  İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin toplantısında ekonomideki kötü gidişata değindi ve tarımsal üretimin doğal afetlerden etkilenmesi nedeniyle gıda kıtlığı yaşanabileceğine dair uyarıda bulundu. 

Kuzey Kore'nin hâli hazırda kırılgan olan ekonomisi, Covid-19 nedeniyle yaşanan sınır kapanmaları üzerine tayfun ve sel felaketlerinin tarım faaliyetlerini sekteye uğratmasıyla birlikte daha kötü bir hâl aldı.

Kim Jong-un ülkedeki Koronavirüs kısıtlamalarının yaşanan ekonomik zorluğa rağmen devam edeceğini söyledi. Kuzey Kore, ülkede hâlâ hiçbir Covid-19 vakası kaydetmedi. 

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