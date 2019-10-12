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Lakkotrpis Euroasia İnterconnector hakkında konuştu

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Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında, denizaltı kablo hattıyla, elektrik bağlantısı sağlayacak olan EuroAsia Interconnector projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Lakkotrpis Euroasia İnterconnector hakkında konuştu

Haravgi gazetesine göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Yunanistan’ın, EuroAsia Interconnector projesinin üç kısmından birini, Girit-Attiki kısmını “ulusal çalışma” olarak bırakma  konusunda ısrarlı olduğunu belirtti.

Lakkotripis, Rum Yönetimi’nin önceliklerinden söz ederken, ilk önce,  İsrail-Güney Kıbrıs ve Güney Kıbrıs-Girit kısmının, AB’nin  ortak ilgili alanı olarak, bir diğer deyişle finanse edilmesinin muhafaza edilmesi, ikinci olarak ise iki kablo ağının birlikte çalışabilirliğinin sağlanması olduğunu ifade etti.

Bunun da, İsrail’den Güney Kıbrıs’a, Güney Kıbrıs’tan da Girit’e gidecek olan kablo hattının, Girit’ten Attiki’ye gidecek kablo hattıyla  uyumlu olması anlamına geldiğini ifade eden Lakkotrpis, bu gidişat için de teknik görüşmelerin yapılmakta olduğunu belirtti.

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