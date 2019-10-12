Lakkotrpis Euroasia İnterconnector hakkında konuştu

Haravgi gazetesine göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Yunanistan’ın, EuroAsia Interconnector projesinin üç kısmından birini, Girit-Attiki kısmını “ulusal çalışma” olarak bırakma konusunda ısrarlı olduğunu belirtti.

Lakkotripis, Rum Yönetimi’nin önceliklerinden söz ederken, ilk önce, İsrail-Güney Kıbrıs ve Güney Kıbrıs-Girit kısmının, AB’nin ortak ilgili alanı olarak, bir diğer deyişle finanse edilmesinin muhafaza edilmesi, ikinci olarak ise iki kablo ağının birlikte çalışabilirliğinin sağlanması olduğunu ifade etti.

Bunun da, İsrail’den Güney Kıbrıs’a, Güney Kıbrıs’tan da Girit’e gidecek olan kablo hattının, Girit’ten Attiki’ye gidecek kablo hattıyla uyumlu olması anlamına geldiğini ifade eden Lakkotrpis, bu gidişat için de teknik görüşmelerin yapılmakta olduğunu belirtti.