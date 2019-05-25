LAÜ 6. Psikoloji Günleri Eşit(siz)lik teması ele alındı

İki gün boyunca devam eden etkinliğin açılış konuşması Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından gerçekleştirildi.

Akıncı: Kadının yaşadığı eşitsizlik tüm dünyanın ortak sorunudur

Genç meslektaş adaylarını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Akıncı, eşitsizlik konusunda konuşma yaptı. Akıncı, insanlık tarihi boyunca birçok alanda eşitsizliklerin yaşandığını aktarırken kadına ve özel gereksinimli bireylere yönelik eşitsizlik ile dijital alanda yaşanan eşitsizliklere dikkat çekti. Kadının yaşadığı eşitsizliğin tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu belirten Akıncı, “Bunun en temel nedeni toplumsal yapının, kadın cinsiyetine biçtiği roldür ve bu kadının bazı haklarını elde edememesine ve kullanamamasına yol açmaktadır” dedi.

“Eşitsizlik ve Kadın” ve “Farklı Alanlarda Eşitsizlik” konuları 2 farklı oturumda ele alındı

6. Psikoloji Günleri’nin 1. oturumunda “Eşitsizlik ve Kadın” konusu LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör ve Öğretim Görevlisi Dilem Öke’nin sunumları ile ele alındı.

2. oturumda ise “Farklı Alanlarda Eşitsizlik” konusu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dahiliye Servisinden Uz. Dr. Nafiye Direktör Özmen, Girne Üniversitesi’nden Uzaktan Eğitim Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arnavut ve LAÜ Psikoloji Bölümü Öğetim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu tarafından irdelendi.

Öğrenci sunumları ilgi gördü

Psikoloji Günleri’nde ayrıca “Sessizlik”, “Toplumsal Cinsiyet”, “İnsana Farklı Bir Bakış” konulanında öğrenci sunumları yer alırken, gün boyu süren akademik poster sunumlarından oluşan sergi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.