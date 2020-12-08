  • BIST 1.344
  • Altın 469,914
  • Dolar 7,8313
  • Euro 9,4880
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 yeni vaka!

LAÜ Akademisyeni Atamaz’dan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na çocuk kitabı bağışı

» »
Boncuk Sokak Kedisi Olunca kitabı çocuk gelişimi üzerine hazırlandı
LAÜ Akademisyeni Atamaz’dan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na çocuk kitabı bağışı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, kendisinin kaleme aldığı ve resimlediği, "Boncuk Sokak Kedisi Olunca" isimli çocuk kitaplarını Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine bağışladı.

   Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Atamaz şöyle dedi:

  “Boncuk Sokak Kedisi Olunca kitabım, yeni okumaya başlayan, 6-9 yaş aralığındaki çocukların gelişimi gözönüne alınarak hazırlanmış bir kitaptır.  Hikaye kitabı özelliği taşıyan bu çalışmam, aslında benim doktora çalışmalarımdan ortaya çıkmıştır. Kitabım basılır basılmaz da herhangi bir kar beklentim olmaksızın, tamamen ücretsiz olarak tüm kullanım haklarını Kemal Saraçoğlu Vakfı’na hibe ettim.” 

   Atamaz ayrıca; “Biz akademisyenler sadece üniversitelerde eğitim vermiyoruz, topluma ışık tutuyor ve davranışlarımızla örnek oluyoruz. Böylesi bir bağışla, sosyal sorumluluk projesi içinde yer almaktan gurur duydum. Herkesi ülkemizde toplum yararına çalışan organizasyon ve derneklere karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Küçücük bir bağış bile çok anlam ifade edebilmektedir” dedi.   

   Resimleriyle dikkat çeken ve çocukların da beğeniyle okuyacağı düşünülen Boncuk Sokak Kedisi Olunca isimli kitap, Kemal Saraçoğlu Vakfı'ndan temin edilebilir.   

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Kaygısız “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle açıklamalarda bulundu02 Aralık 2020 Çarşamba 17:23
  • LAÜ’de diyetisyenlik mesleği konuşuldu01 Aralık 2020 Salı 17:17
  • AIDS’i önlemede en önemli yaklaşım korunmak30 Kasım 2020 Pazartesi 18:22
  • Kitap okumak uzun vadede vücuda ve zihne fayda sağlıyor29 Kasım 2020 Pazar 16:16
  • LAÜ Mimarlık Akademisyenin makalesi uluslararası dergide yer aldı28 Kasım 2020 Cumartesi 14:04
  • Şiddete sıfır toleransa teşvik etmek en önemli sorumluluk26 Kasım 2020 Perşembe 17:48
  • Cumhurbaşkanı Tatar, LAÜ Mütevelli Heyetini kabul etti26 Kasım 2020 Perşembe 17:12
  • ''Arıtma çamurları inşaat sektöründe değerlendirilmeli''24 Kasım 2020 Salı 17:40
  • LAÜ'de diyetisyenlik mesleği ele alınacak22 Kasım 2020 Pazar 15:22
  • LAÜ Akademisyeni Erişgin, “Dünya Çocuk Hakları Günü”ne dikkat çekti19 Kasım 2020 Perşembe 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti