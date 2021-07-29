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LAÜ Akademisyeni Dağcılar, Süt ve Süt Ürünlerinin Sağlık Üzerindeki Etkilerine dikkat çekti

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kamil Dağcılar “Süt ve Süt Ürünlerinin Sağlık Üzerindeki Etkileri” konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu.
LAÜ Akademisyeni Dağcılar, Süt ve Süt Ürünlerinin Sağlık Üzerindeki Etkilerine dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kamil Dağcılar “Süt ve Süt Ürünlerinin Sağlık Üzerindeki Etkileri” konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu.

“İnsan, inek, keçi, koyun, manda ve deve gibi pek çok memeli yavrularını beslenme amacı ile vücutlarında süt üretebilmektedir. Süt, kompleks bir besin olup kimyasal bileşimi nedeniyle besinsel ve ticari açıdan oldukça önemlidir”diyen Dağcılar, bu nedenle sütün insanlık tarihi boyunca çok eski zamanlardan beri tüketilen ve farklı ürünlerin üretimi için kullanılan önemli bir besin olduğunu ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte gıda ve süt sanayinde olan ilerlemeler de,  süt ve süt ürünlerinin çeşitliliğini ve kalitesini artırmakta olduğuna dikkat çekti.

“Süt ve süt ürünleri kemik sağlığı açısından özellikle çocukluk, gebelik, emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde oldukça önemlidir”

Dağcılar açıklamasının devamında, “Süt ve süt ürünleri optimal sağlığın korunması için gerekli besin öğelerinin birçoğunu farklı miktarlarda içeren önemli bir besin grubudur. Başta protein, kalsiyum, fosfor, B2 vitamini ve B12 vitamini olmak üzere birçok besin öğesinin önemli besin kaynağıdır. İçerisinde bulunan makro ve mikro besin öğelerinin yanı sıra, fizyolojik olarak önemli olan immünoglobulinler, büyüme hormonları, diğer hormonlar, büyüme faktörleri, enzimler, enzim inhibitörleri ve antibakteriyel ajanlar gibi yaşam döngüsü içerisinde önemli özelliğe sahiptir. Bunun yanı sıra düzenli süt ve süt ürünleri tüketiminin kanser, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar üzerinde olumlu etki gösterdiğini gösteren çalışmalar mevcuttur”ifadelerine yer verdi.

“Süt proteinlerinin vücutta büyüme ve gelişmeye katkısının yanı sıra, kalsiyum emilimi ve immün fonksiyonlar üzerine olumlu etkileri vardır”

Dağcılar son olarak, “Süt proteinlerinin vücutta büyüme ve gelişmeye katkısı ile doku farklılaşmalarındaki etkinliğinin yanı sıra; kalsiyum emilimi ve immün fonksiyonlar üzerine olumlu etkilerinin olduğu, kan basıncını ve kanser riskini azalttığı, vücut ağırlığının kontrolünde etkin olduğu, diş çürüklerine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak diğer hayvansal kaynaklı protein içeren besinlere kıyasla daha düşük maliyetli olması nedeniyle toplumdaki her kesiminden insanın süt ve süt ürünlerine ulaşımı daha kolaydır. Bu nedenle süt ve süt ürünleri en önemli besin gruplarından bir tanesidir. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’ne göre 19-65 yaş arası yetişkin bireyler için günlük 3 porsiyon, çocukların, adolesan dönemi gençlerin, gebe ve emzikli kadınlarla menopoz sonrası kadınların 2-4 porsiyon  (1 porsiyon; süt, yoğurt ve kefir 200 ml, ayran 350 ml, beyaz peynir türleri 60 g, kaşar peynir türleri 40 g ve lor peyniri 150 g) süt ve süt ürünü tüketimi önerilmektedir”dedi.

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