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LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki İlişkiyi Araştırdı

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LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkiyi araştırdı
LAÜ Akademisyeni Kırıkkaleli, Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki İlişkiyi Araştırdı

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli, Prof. Dr. Vedat Yorucu ile birlikte hazırladıkları Çin ve Japonya'da Ekonomik İstikrar ve Siyasi İstikrar Arasındaki ilişkinin tartışıldığı - Nexus between Economic Stability and Political Stability in China and Japan - başlıklı çalışmaları ‘The Economic Research Guardian’ dergisinde yayınlandı. Araştırmada, iki Asya ekonomisi için ekonomik istikrar ve siyasi istikrar arasındaki nedenselliklerin yönünü araştırmak için iki ayrı nedensellik yaklaşımı kullanıldı.

   Kırıkkaleli çalışma ile ilgili bilgi vererek,  şunları kaydetti; Asya-Pasifik bölgesi, son on yıldaki dinamik ekonomik büyümesi nedeniyle dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Bu hızlı ekonomik büyüme belirsizlikleri tetikledi ve sonunda bölgede önemli bir siyasi huzursuzluğa yol açan potansiyel bir krize yol açtı. Çin-Japon ikili ilişkileri, ev sahibi ülkelerde önemli iç değişikliklerle karşılanan bazı karmaşık sorunlara neden oldu. Bu değişiklikler Çin üzerinde Japonya'ya kıyasla nispeten daha dramatik bir etkiye sahipti. Hacmini göz önünde bulundurarak küresel ticaret açısından büyüme, yatırım ve dış yardım seviyesi, Çin bölgedeki rolünü genişletti ve uluslararası ticarette oyun değiştirici faktör haline geldi. Nominal GSYIH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) açısından, Çin ve Japonya ekonomileri sırasıyla Asya'nın birinci ve ikinci büyük ekonomileridir. Çin ve Japonya'nın genel ekonomik risk seviyesi 1998 ve 2018 yılları arasında düşükken, Japonya'nın siyasi istikrarının performansı Çin'e göre daha iyiydi.

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   İstikrarsız bir ekonomik ortamın genellikle ekonomik büyümeye zararlı olarak kabul edildiği açıktır. Ayrıca, bu tür bir istikrarsızlığın siyasi meseleler tarafından tetiklenmesi de muhtemeldir. Beklenmedik rejim değişikliği ve siyasi çalkantılar ekonomik büyümeyi yavaşlatması  beklenmektedir. Yüksek ekonomik refaha ulaşabilmek, ekonomik performansta iyileşme ve bir ulusun girişimcilerinin teşvik edilmesi ancak ülkenin siyasi istikrara kavuşması ile mümkündür. Kalıcı ve uzun vadeli yatırım kararları siyasi istikrarı öngörme üzerine kuruludur. Böyle bir siyasi istikrar sağlanamazsa, bu tür bir istikrarsızlığın ekonomik büyümeye olumsuz zarar vereceği yaygın olarak kabul edilmektedir.

 

  LAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli ve Prof. Dr. Vedat Yorucu’nun yaptığı çalışma göstermiştir ki, Çin ve Japonya’da ekonomik ve politik istikrar arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle, her iki ülkedeki siyasi ortamdaki kırılganlığı en aza indirmek için, hükümetin ekonomik istikrarı sağlamış olması gerekmektedir. Ayrıca ekonomik riski en aza indirilmesi için siyasi dalgalanmaların kontrol etmesi gerekmektedir.

 

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