LAÜ Akademisyeninden Bilimsel Makale

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Akademisyeni ve Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Debreli’nin Web of Science (WoS- ESCI) dizininde yer alan ‘Cogent Education’ isimli dergide ‘Foreign language classroom management: Types of student misbehaviour and strategies adapted by the teachers in handling disruptive behaviour’ isimli bilimsel makalesi yayınlandı.

Araştırmaya üç farklı üniversiteden 44 İngilizce öğretmeni katıldı

Çalışmada,yabancı dil sınıflarında sergilenen öğrenci uygunsuz davranış türlerini ve bunları önlemek için yabancı dil öğretmenlerinin tercih ettiği stratejilere odaklanan Debreli, ayrıca yabancı dil öğretmenlerinin tercih ettiği stratejilerin gerçek sınıf uygulamalarıyla örtüşüp örtüşmediğini inceledi. Araştırmaya üç farklı üniversitede görev yapan 44 İngilizce öğretmenin katıldığını belirten Debreli, yabancı dil sınıflarında, bazıları genel öğretim konularındakilere benzeyen ve bazıları yabancı dil sınıflarına özgü olan farklı öğrenci davranışlarının tespit edildiğini belirtti.

Öğrencilerin ana dilini kullanma, ilgisiz sorular sorma, cep telefonu kullanma, aşırı konuşma ve düşük motivasyonun bir parçası olarak derslere katılmaya istekli olmama gibi temaların yabancı dil sınıflarında önemli uygunsuz davranış türleri olduğunu dile getiren Debreli, öğretmenlerin, öğrenci uygunsuz davranışlarını ele almak için tercih ettiği stratejilerin çoğunlukla duyuşsal olduğunu, öğretmenlerin ceza vermeye karşı olduğunu ve daha çok beden dili kullanımı ile bu davranışların önüne geçmeye çalıştığını belirtti.