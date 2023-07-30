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LAÜ Akreditasyon başarılarına bir yenisini ekledi

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Psikoloji Bölümü FEDEK tarafından akredite edildi
LAÜ Akreditasyon başarılarına bir yenisini ekledi

Eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından belgelenmesi olan akreditasyonlar noktasında başarılar elde etmeye devam eden Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), akademik gelişmelerine bir yenisini daha ekledi. Fen,  Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) LAÜ’nün Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Türkçe Programını, 2025 yılına kadar akredite etti.

 

Psikoloji Bölümü FEDEK tarafından 2025 yılına kadar akredite edildi

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihniye Okray, “Psikoloji Türkçe Programının FEDEK tarafından akredite edilmesinin, Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji programında verilen eğitimin dış bir kuruluş tarafından alana özgü standartların karşılanması ve güvence altına alınmış olmasının mutluluk verici olduğunu” ifade etti. Okray “Akredite edilmenin uzun soluklu ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin dış bir kuruluş tarafından da güvence altına alınmış olması bizi ayrıca mutlu etmiştir” dedi. 

Okray son olarak ‘Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak akreditasyon sürecinde, başta verdiği destekten dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere, LAÜ Akreditasyon Komitesi Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğ Aydın, özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personelimize, aktif katılım gösteren öğrencilerimize, süreçlerimizi destekleyen paydaşlarımıza, FEDEK Değerlendirme Heyeti ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi sunarız” diyerek sözlerini tamamladı.

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