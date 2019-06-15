LAÜ Belçika’da temsil edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş, KU Leuven Üniversitesi ve Sorbonne Üniversitesi işbirliği ile Belçika’nın Leuven şehrinde KU Leuven Üniversitesi’nde düzenlenen “6. Unesco (United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization) Unitwin (University Twinning And Networking Programme)” konferansına katılarak, LAÜ’yü temsil etti. Menteş, katıldığı konferansta “Sürdürülebilir Turizm Gelişim Süreci ve Kısıtlamalar: İvriz Köyü Örneği, Türkiye” sunumunu gerçekleştirdi.

“Sürdürülebilir Turizm Gelişim Süreci ve Kısıtlamalar: İvriz Köyü Örneği, Türkiye” başlıklı sunumu ile ilgili bilgi veren Menteş, “Konya il merkezinin 170 km güneydoğusundaki geleneksel İvriz köyü, yaklaşık 200 kişinin yaşadığı, yaşlı nüfusu ile tipik kırsal gerileme problemleriyle karşı karşıyadır” dedi. Öte yandan, İvriz’in sürdürülebilir turizm gelişimi için güçlü potansiyele sahip zengin ve benzersiz maddi ve maddi olmayan kültürel miras sunduğunu söyleyen Menteş, İvriz köyü merkezinde MÖ 8. yy'a ait Neo-Hitit kaya kabartması bulunduğunu ve İvriz Kültürel Peyzajı’nın, Nisan 2017'de UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edildiğini söyledi. Menteş, “Arkeolojik miras alanı (Hitit Anıtı), kerpiç binaların geleneksel sivil mimarisi, endüstriyel mirası, doğal peyzaj mirası ve sosyo-kültürel değerleri sürdürülebilir turizmin gelişimi için önemli potansiyeller oluşturmaktadır” dedi.

Yaptığı çalışmayla, İvriz köyünün sürdürülebilir turizm gelişim sürecini bir dizi resmi ve gayrı resmi girişimlerin yanı sıra devam etmekte olan kırsal kalkınma projesinin deneyimiyle irdelemeyi amaçladığını belirten Menteş, İvriz sürdürülebilir turizm geliştirme projesinin 2016 yılında başladığını. Bu projenin bir parçası olarak, 2017 yılının Kasım ayında, ‘İvriz Kültür Mirasını Koruma ve Tanıtma Derneği’nin kurulduğunu ve özellikle kadınların ekonomik özgürlüklerini güçlendirmek için kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlendiğini ifade eden Menteş, farklı paydaşların farklı beklentilerinden kaynaklanan zorlukların, kalkınma sürecinde komplikasyonlara neden olduğunu ve toplum arasında cesaret kırıcı sonuçlar oluşturduğunu vurguladı. Menteş, “Yerel topluluğun aktif katılımı sürdürülebilir kalkınma için kilit bir etken olduğundan, bu çalışma derneğin karşı karşıya kaldığı zorluklara ve başarılara yerel toplum perspektifleri tarafından bakmaktadır” dedi.

Çalışmanın, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma sürecini, nitel araştırma yöntemi ile, derneğin aylık raporlarını, uzun süre yapılan gözlemleme çalışmaları ile incelemekte olduğunu söyleyen Menteş, “Paydaşlar ile yapılan resmi toplantılar ve yerel katılımcılarla yapılan gözlem ve görüşmeler yoluyla araştırmalar desteklenmektedir” dedi.