LAÜ Çocuk Hakları Sergisi’ni Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Ziyaret Etti

Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin Çocuk ve Medya dersi kapsamında hazırladıkları Çocuk Hakları Sergisi Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi tarafından ziyaret edildi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında düzenlenen sergide çocuk hak ihlallerinin farklı boyutları ele alındı.

Proje kapsamında ilkokul öğrencilerinin 'Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İstiyoruz?' temalı resimlerine yer verilirken bazı bölge okullarına yapılan yer boyama çalışmalarına da dikkat çekildi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 12. sınıf öğrencileri sergiye ilgi gösterdi

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 12. sınıf öğrencileri öğretmenleri Gökçen Özakdenizli ve İçim Açıksöz eşliğinde Çocuk Hakları Sergisi’ni ziyaret ettiler. Sergi öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel yaptığı açıklamada, 'Bu tür etkinliklerin bölge okulları ile etkileşimi artırdığı ve işbirliğine yönelik her iki kurumun da beraber yürüteceği etkinliklere zemin hazırladığı düşünülmektedir. Özellikle lise çağlarında üniversitelerin düzenlediği etkinliklerde yer almak, lise öğrencilerinin meslek seçimleri ve kariyer gelişimleri gibi konularda etkili olduğu düşünülmektedir' ifadelerinde bulundu.