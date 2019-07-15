LAÜ Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve teması “Benim Gözümden Lefke” olarak belirlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Sahip olduğu doğal güzellikleri ve barındırdığı tarihi zenginlikleriyle çeşitli medeniyetlerin kültürel mirasına binlerce yıldır ev sahipliği yapan Lefke ilçesinin bu değerlerini fotoğraflarla belgelemek ve ülkemiz fotoğraf sanatına katkı koymak adına bu yıl ilki düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışmasına 49 katılımcı 388 eserle katıldı. Yarışma, ‘öğrenciler’ ve ‘öğrenci olmayanlar’ olarak iki ana bölüm şeklinde ve her iki bölümde de renkli ve siyah-beyaz olmak üzere iki alt kategori şeklinde düzenlendi.

Yarışmada ülkemizin değerli fotoğraf sanatçıları, ressam ve akademisyenlerinin bulunduğu seçici kurul (Jüri) üyeleri; Feridun Işıman (Ressam), Mehmet Gökyiğit (Fotoğraf Sanatçısı), Salih Sevindik (Fotoğraf Sanatçısı), Atila Karaderi (Fotoğraf Sanatçısı, Öğretmen), Ediz Tuncel (Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen), Faruk Kalkan (LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı), Birsel Matara (LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi) tarafından gönderilen eserler değerlendirilip bölüm ve kategorilere göre kazananlar belirlendi.

Bölüm ve Kategorilere Göre Kazananlar

‘Öğrenci Olmayanlar’ ana bölümünün renkli kategorisinde “Single Rock” adlı eseri ile Saydam Soy birincilik, “Yeşil Lefke’m” adlı eseri ile Yıltan Taşçı ikincilik, “Yeşil Lefke” adlı eseri ile Hasan Karlıtaş üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bu kategoride 25 eser de sergilenmeye değer bulundu.

‘Öğrenci Olmayanlar’ ana bölümünün siyah-beyaz kategorisinde “Lefke’de Tavla Keyfi” adlı eseri ile Yıltan Taşçı birinci, “Sessiz Liman” adlı eseri ile Cem Cengiz ikinci, “Lefke Konakları” adlı eseri ile Ayla Atay ise üçüncü olarak belirlendi. Bu kategoride 17 eser de sergilenmeye değer bulundu.

‘Öğrenciler’ ana bölümünün renkli kategorisinde “Ancient Kingdoms” adlı eseri ile Toseef Rehman birinci, “Pir Paşa Camii ve Anıt Çınar Ağacı” adlı eseri ile Mikail Kolçelik ikinci, “Eski Yapılar” adlı eseri ile Şükran Beyza Düzer üçüncü geldi. Bu kategoride 27 eser sergilenmeye değer bulundu.

‘Öğrenciler’ ana bölümünün siyah-beyaz kategorisinde “Gemikonağı Gün Batımı” adlı eseri ile Yaşar Demirci birinci, “Sinless” adlı eseri ile Toseef Rehman ikinci, “Boy Camera Fascination” adlı eseri ile Kofi Arku Bansah üçüncü olarak belirlendi. Bu kategoride 31 eser sergilenmeye değer bulundu.

Ayrıca yarışmanın genelinde “Pitoresk” adlı eseri ile Yıltan Taşçı jüri özel ödülünün de sahibi oldu.

LAÜ’nün 2019-2020 Akademik Yılı’nın açılışı ile birlikte planlanacak bir tarihte bir tören düzenlenecek ve derece alan yarışmacılara ödülleri takdim edilecek. Ayrıca ödül alan eserler ve sergilenmeye değer bulunan eserler, açılacak olan sergiyle sanatserverlerin beğenisine sunulacak.

Kazananlar ve sergilenmeye değer fotoğrafların listesi www.eul.edu.tr adresinde yer alıyor.