  • BIST 2.446,36
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.2524
  • Euro 17.4279
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin “İletişim ve Mizah” temalı “İletişim Günleri” etkinlik dizisinin konukları Gülşen – Mehmet Ekin Vaiz oldu

» »
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin “İletişim ve Mizah” temalı “İletişim Günleri” etkinlik dizisinin konukları Gülşen – Mehmet Ekin Vaiz oldu
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin “İletişim ve Mizah” temalı “İletişim Günleri” etkinlik dizisinin konukları Gülşen – Mehmet Ekin Vaiz oldu

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin “İletişim ve Mizah” temalı “İletişim Günleri” etkinlik dizisinin konukları Gülşen – Mehmet Ekin Vaiz oldu

Mehmet Ekin Vaiz: “İşin esası samimiyet…”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, düzenlediği “İletişim
Günleri” etkinlik dizisi kapsamında Neydi Olacağı ekibinden Gülşen Erçin Vaiz ve Mehmet
Ekin Vaiz’i ağırladı. “İletişim ve Mizah” üzerine gerçekleşen etkinlikte Vaiz çifti Neydi
Olacağı’nın gelişim serüvenini anlatarak mizahın çeşitli boyutlarına değindi.


Konuşmasında geleneksel ve dijital medya karşılaştırması yaparak Kıbrıs’taki sosyal medya
aplikasyonlarının kullanımına değinen Mehmet Ekin Vaiz, bir ülke nüfusunun %94’ünün bir
sosyal medyayı kullanmasının o mecraya konulan herhangi bir içeriğin bütün ülke tarafından
erişilebilir olması anlamına geldiğini belirtti. Sosyal medyada içeriğin önemine değinen
konuşmasında Vaiz konuyla ilgili olarak şöyle dedi: “Kitle zaten sosyal medyanın
içerisinde… Bu da şu anlama geliyor: Sürekli ve kesintisiz bağlantı var. Geriye kalan tek
sorun içerik... İçerik kraldır anlayışıyla, iyi bir içerik varsa telefonla da çekseniz olur”.

jz5c3778.jpg
Sosyal mecrada güncel olmanın önemine de değinen Mehmet Ekin Vaiz, çağın tüketim
merkezli olduğuna vurgu yaparak “çok hızlı tüketim çağında mizah ve komedide de insanlar
hemen yine gülsün istiyor. Bu da komedyenlerin en büyük mağduriyetidir. Ancak esas olan
samimiyet… Eğer hikâyenin, mizahın özünden kopup daha çok takipçi hırsına kapılırsanız
samimiyetinizi kaybedersiniz, işin özü, nüansı kaybolur. Bu da işin riskli tarafıdır” dedi.


Konuşmasında, 2015 yılında politik mizahla başlayan Neydi Olacağı’nın 2016 yılında viral
reklamcılığa kaydığını belirten Gülşen Vaiz, başlarda yaptıklarının viral pazarlama ve viral
reklam olduğunu bilmediklerini, alanın içine girdikten sonra gerçekte bunun viral reklam
olduğunu fark ettiklerini ifade etti. Mizahın, ürettikleri video ve içeriklerin en önemli
unsurunu oluşturduğunu belirten Gülşen Vaiz bu içeriklerin ve ortaya çıkan karakterlerin
hayatın içinden ve Kıbrıs kültürünün yansıması olduğunu vurguladı.


“Gerek benim yaşadığım Omorfo’da gerekse Ekin’in yaşadığı Göçmenköy’de ilişkiler,
hayatlar çok fazla iç içedir. Komşuluk ilişkisi çok samimidir. Herkesin hayatı herkesin
hayatının içinde gibi bir durum vardır. Bu done bizde meraklı komşu, dedikoducu komşu
Neriman ve Sonay karakterini ortaya çıkardı” diyen Gülşen Erçin Vaiz videolarının en
önemli özelliğinin hayatın içindeki karakterleri yansıtması olduğunu kaydetti. Gülşen Vaiz
sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim videolarımızın en önemli özelliği hayatımızın içindeki
karakterleri yansıtmasıdır. İçeriklerimizin kaynağı kendi kişisel yaşantımız ve
gözlemlerimize dayanır, yani içeriklerimiz hayatımızdan kopuk, yaşantımızdan kopuk
değildir”.

jz5c3767.jpg
Etkinliğe, Neydi Olacağı ekibinin genç oyuncularından LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği
son sınıf öğrencisi Nazife Kıral da katılarak ekibe dâhil olma süreci ile ilgili paylaşım da
bulundu. Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin “İletişim Günleri” etkinlik dizisi kapsamında düzenlediği “İletişim ve Mizah” temalı etkinlik, izleyicilerden gelen yoğun soruların cevaplandırılması ve konuşmacı çifte katılım belgesi sunumu ile son buldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’de Erken Çocukluk Döneminde Gelişimde Kritik Dönemler ve İşitme Kayıpları” konulu konferans düzenlendi23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:15
  • LAÜ’de  “Hemşireler Haftası Öğrenci Etkinliği” yapıldı22 Mayıs 2022 Pazar 17:31
  • LAÜ’de “Küresel Sağlık ve Hemşireler: Mezunlarımızın Covid-19 Pandemi Deneyimleri” konulu panel yapıldı20 Mayıs 2022 Cuma 14:36
  • LAÜ’de “Küresel Sağlık ve Hemşireler: Mezunlarımızın Covid-19 Pandemi Deneyimleri” konulu panel yapıldı20 Mayıs 2022 Cuma 13:46
  • LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu  düzenlendi17 Mayıs 2022 Salı 15:55
  • En fazla atıf alan çalışmalar listesinde LAÜ Akademisyeni de yer aldı...16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:36
  • LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu düzenlenecek14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:28
  • LAÜ Psikoloji Günleri’nin 7.si düzenlendi13 Mayıs 2022 Cuma 13:56
  • LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, Hemşireler Günü’nde açıklamalar yaptı11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:22
  • LAÜ’den Tarihi Başarı09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti