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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

LAÜ Mezuniyet töreni perşembe günü yapılıyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 26’ıncı dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Mezun öğrencilerin diplomalarını alacağı tören, 27 Haziran 2019 tarihinde saat 19:00’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
LAÜ Mezuniyet töreni perşembe günü yapılıyor

Protokol konuklarının onurlandıracağı 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almaları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören açılış konuşmalarıyla başlayacak. Tören akışı, onur konuklarının fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam edecek. 

Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenecek kokteyl ile son bulacak

   Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam edecek törende, öğrencilerin eğitimleri boyunca heyecanla beklediği kep atımı havai fişek gösterisi eşliğinde yapılacak. Tören programı mezun öğrenciler ve velileri onuruna düzenlenecek mezuniyet kokteyli ile son bulacak.

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