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LAÜ öğrencileri acil kurtarma simulasyonları gerçekleştirdiler

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Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencileri Beden Eğitimi ve Performans dersi kapsamındaki uygulamalı eğitimlerini Bağlıköy ormanlık alanda gerçekleştirdiler.
LAÜ öğrencileri acil kurtarma simulasyonları gerçekleştirdiler

LAÜ öğrencileri teorik bilgilerini fiziki şartlarda uygulama fırsatı buldular

Uygulamalı eğitimler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen ve Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay tarafından yürütüldü. Eğitimlerde öğrenciler dağlık alanda hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile ilgili edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak ormanlık alanda vaka canlandırması eşliğinde gerçekleştirme imkanı buldular.

Saha eğitiminde mesleki bilgiler dışında ekip halinde koordineli çalışmanın önemi vurgulanarak, öğrencilerden oluşan farkı gruplarla acil kurtarma simulasyonları da gerçekleştirildi.

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