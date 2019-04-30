LAÜ öğrencileri acil kurtarma simulasyonları gerçekleştirdiler

LAÜ öğrencileri teorik bilgilerini fiziki şartlarda uygulama fırsatı buldular
Uygulamalı eğitimler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen ve Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay tarafından yürütüldü. Eğitimlerde öğrenciler dağlık alanda hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile ilgili edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak ormanlık alanda vaka canlandırması eşliğinde gerçekleştirme imkanı buldular.
Saha eğitiminde mesleki bilgiler dışında ekip halinde koordineli çalışmanın önemi vurgulanarak, öğrencilerden oluşan farkı gruplarla acil kurtarma simulasyonları da gerçekleştirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.