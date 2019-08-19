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LAÜ öğrencileri çevreye duyarlı projeleri ile dikkat çekti

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LAÜ öğrencileri Gaziveren anaokulu’na paletten oturma grubu yapttı
LAÜ öğrencileri çevreye duyarlı projeleri ile dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, Gaziveren Anaokulu’na atık malzemelerden oturma grubu yapıldı.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa yapılan etkinlikler ile öğrencilerin akademik yönlerini geliştirmelerinin yanısıra sosyal sorumluluk anlayışını benimsemiş bireyler olarak yetişmelerinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti. 

Çağanağa: Yeni nesillerin tasarruf ve çevre bilincine sahip bireyler olarak sonraki nesilleri eğitmeleri hedefleniyor

Çağanağa “Tasarlanan her proje ile önce bir tema belirlediklerini ve bu temalar çerçevesinde ihtiyacı karşılamaya çalıştıklarını, paletten oturma grubu projesinde geridönüşüm temasını ele aldıklarını ve Gaziveren Anaokulu’nun okul bahçesi için bir oturma grubuna ihtiyaçları olduğununun belirtilmesi ile başlayan proje hazırlama sürecinin inşaatlardan atık paletlerin temin edilmesi ile gerçekteştiğini” dile getirdi.

Gaziveren Anaokulu Müdürü Nadir Denizer paletlerden yapılan oturma gruplarının  öğrencilerin,  öğretmenlerin ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra büyük ilgi gördüğünü belirtti. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa ise Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin akademik başarılarının yanısıra çevreye duyarlı bireyler olmalarının ve yaşadıkları topluma katkı sağlamak için üniversite olarak her türlü imkanın sağlandığını, yeni nesillerin tasarruf ve çevre bilincine sahip bireyler olarak sonraki nesilleri eğitmelerinin hedeflendiğini söyledi

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