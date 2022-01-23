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LAÜ Öğrencileri Lefke Bölgesi’nde Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

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LAÜ Öğrencileri Lefke Bölgesi’nde Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi
LAÜ Öğrencileri Lefke Bölgesi’nde Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ile Doğa Kulübü tarafından öğrencilere yönelik Lefke Bölgesi’nde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Öğrencilere, bölgenin güzelliklerini tanıtmayı, düzenli spor yapabilme olanağı yaratmayı ve ayrıca öğrencilerin doğa sevgisini arttırmayı amaçlayan doğa yürüyüşü yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Doğa yürüyüşünde Lefke Madenci Heykeli ziyaret edildi

  Doğa yürüyüşünde Lefke’nin bozulmayan doğal güzelliklerini, portakal bahçelerini görme imkanı bulan öğrenciler, yeşil Lefke’nin temiz havasını soludular.

Yürüyüş kapsamında, CMC döneminde kullanılan tren ve lokomotiflerin sergilendiği ve aynı zamanda Lefke Madenci Heykeli’nin yer aldığı Lefke Karadağ bölgesi ziyaret edildi.

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Lefke Göleti güzergahı üzerinde devam eden yürüyüş parkurunda öğrenciler, doğal güzellikleri doğrudan keşfedebilme imkanı buldukları yürüyüş sayesinde çok güzel bir gün geçirmenin yanında program kapsamında ziyaret edilen yerlerin hem tarihi hem de doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade ettiler.

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