Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İngiltere’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Bradford Üniversitesi ile yapmış olduğu çift diploma protokolü kapsamında başarılı mezunlar vermeye devam ediyor.

LAÜ’de başladığı lisans eğitimine gerçekleştirilen “Akademik Protokol” çerçevesinde Bradford Üniversitesi’nde devam ederek, eğitimini başarı ile tamamlayan Nosirov Bozoralı her iki üniversitenin de diplomasını almaya hak kazandı.

LAÜ’nün sunduğu imkan sayesinde hayallerime ulaştım

Bradford Üniversitesi yetkililerinin LAÜ’de gerçekleştirdiği konferansa katılarak, konferansta her iki Üniversitenin diplomasını alma şansının olduğunu öğrendiğini belirten Bozoralı, “İngiltere eğitim görmek çocukluk hayalimdi. LAÜ’nün bana sağladığı bu güzel imkan sayesinde hayallerime ulaştım. Farklı ülkeleri görmek, onların kültürlerini tanımak hayatıma yenilikler kattı ve kendimi geliştirmeme olanak sağladı” dedi.

LAÜ’den almış olduğum donanımlı eğitim sayesinde yurt dışında zorluk çekmedim

“Çift diploma değerlendirme kriterlerine ulaşmak için kendime hedef koyarak çok çalıştım. Başarılı olacağıma dair inancımı hiç kaybetmedim ve sürecin sonunda çift diplomaya başvurum kabul edildi” diyen Bozoralı, Bradford’da aldığı eğitim sayesinde yabancı dilini daha da geliştirdiğini belirtti. Her iki üniversitenin yetkililerinin kendisi ile çok ilgilendiğini dile getiren Bozoralı, LAÜ’den almış olduğu donanımlı eğitim sayesinde yurt dışında zorluk çekmediğini ve kendisine birçok kapıların açıldığını ifade etti.