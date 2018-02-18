  • BIST 116.511
  • Altın 162,425
  • Dolar 3,7374
  • Euro 4,6518
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

LAÜ Öğretim Üyesi Bakırhan, kanser hastalarında egzersiz yaklaşımlarına dikkat çekti...

»
LAÜ Öğretim Üyesi Bakırhan, kanser hastalarında egzersiz yaklaşımlarına dikkat çekti...
Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bakırhan, kanser hastalarında egzersiz yaklaşımları hakkında bilgiler verdi.

Günümüzde kanser tedavisinin cerrah, radyolog, onkolog, fizyoterapist, hemşire, beslenme uzmanı, psikolog, psikiyatrist gibi farklı görev ve yetkileri olan multidisipliner ekip yaklaşımını gerektirdiğini belirten Bakırhan, “Bu ekip içerisinde fizyoterapistlerin, kanserli hastada ağrı, hastalığın uzun süreli etkilerine bağlı oluşabilecek yorgunluk ve hareketsizliklere bağlı olabilecek kas-iskelet sistemi tutulumlarında egzersiz ve özelleşmiş tedavi yöntemlerini kullanarak hastaların fonksiyonel yeteneklerinin değerlendirmesi, uygun egzersiz programının verilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin arttırılmasında çok önemli görevleri bulunur” dedi. 

Bakırhan, “Lenf-ödem tedavileri ile hastaların günlük yaşamdaki fonksiyonel aktivitelerinde ve yaşam kalitelerinde önemli derecede artış sağlayabilmekteyiz”

Bakırhan, fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarında kanser hastasının bulunduğu her faza göre fizyoterapistlerintedavi programlarını planladığını, kanser hastalarında koruyucu veya önleyici faz içerisinde oluşabilecek yetersizliklerin etkilerini azaltmaya yönelik uygun girişimleri ve hastanın eğitimini sağladığını ifade etti. Bakırhan,örnek olarak, kansere bağlı cerrahi geçirecek hastalarda ameliyat öncesi solunum egzersizleri, genel fiziksel fonksiyon ve sağlık durumunun iyileşmesi için egzersiz programlarının planlandığını ve uygulandığını söyledi. Onarıcı faz içerisinde  hastalık veya tedavilere bağlı oluşan sorunların giderilmesi ve aşılmasının, hastalık öncesi normal günlük yaşam aktiviteleri ve normal fonksiyonel düzeye hızla dönülmesinin amaçlandığını söyleyen Bakırhan,“Örneğin meme kanseri sonrası koltuk altı bölgesinden lenf nodları alınan ve takip ettiğimiz hastalarda el ve kolda gelişebilecek ödem veya şişliklere karşı  lenf-ödem tedavileri ile hastaların fonksiyonel aktivitelerinden rahatlama, kollarını daha iyi kullanma ve ağrılarında önemli derecede azalma sağlayabilmekteyiz” dedi.
Bakırhan, bunların dışında baş boyun cerrahisi sonrası hastalara verilen baş-boyun ve omuz bölgesi egzersizleri ile hastaların boyun bölgesinde rahatlama ve hareket kısıtlılıklarının önemli oranda önlenebildiğini, destekleyici faz içerisinde hastaların bağımsızlık düzeylerinin maksimum seviyede tutulmaya çalışıldığını belirtti. Fonksiyonel kayıpların artmaması için mobilizasyon ve transferlerin sürdürülebilmesine yönelik yardımcı cihazların, ev içi düzenlemelerin, kendine bakım aktivitelerinin fizyoterapist tarafından hastaya ve ailesine öğretildiğini söyleyen Bakırhan, palyatif veya kanser hastasının terminal (son) faz içerisinde hastada ortaya çıkabilecek komplikasyonların önlenmeye çalışıldığını dile getirdi. Bakırhan, bu dönemde yaygın olarak görülen ağrının, uzun süreli hareketsizliğin eklemlerden oluşturacağı kısıtlılıklar ve bası yaraları önlenmeye çalışılırken diğer yandan hasta ve ailesine psikososyal destek sağlandığını dile getirdi.

“Fizyoterapi ve rehabilitasyonun uzun dönemde hedefi ise kanserli hastada yaşam kalitesini arttırma ve fonksiyonel düzeyi en üst seviyede korumadır” diyen Bakırhan, bu amaçla fizyoterapistlerin kanserli hastayı sportif,fiziksel ve rekreasyonel aktivitelere yönlendirdiğini belirtti. Bakırhan, aynı zamanda hastaya solunum, gevşeme, fiziksel düzeyine uygun ve yorgunluk parametrelerini ortaya çıkarmadan verilecek kuvvetlendirme ve dayanıklılık egzersizleri ile kanserli hastaların tedavisine önemli katkıda bulunduklarını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ Sinema-TV Bölümü’nden yan dal müjdesi16 Şubat 2018 Cuma 19:04
  • YDÜ Vietnam’da Düzenlenecek Uluslararası İnşaat Konferansında Teknik Komitede Temsil Ediliyor16 Şubat 2018 Cuma 19:04
  • LAÜ yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürünü tanıtacak16 Şubat 2018 Cuma 19:03
  • YDÜ YABEM’den Her Seviyede Herkese Açık İngilizce Kursları 20 Şubatta Başlıyor15 Şubat 2018 Perşembe 19:18
  • DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turhan 12. kitabını yayınladı15 Şubat 2018 Perşembe 19:17
  • Yüksek Öğretimde Akreditasyon ve Kalite Güvencesi, YDÜ'de İrdelendi…15 Şubat 2018 Perşembe 19:17
  • LAÜ Patoloji Laboratuvarı’nda nitelikli teknik eleman yetiştiriliyor...15 Şubat 2018 Perşembe 19:16
  • 21. KTEV Kompozisyon Yarışması sonuçlandı15 Şubat 2018 Perşembe 12:45
  • Türkiye Adalet Akademisi ve İstinaf Mahkemesi Hakimleri YDÜ'de konuştu14 Şubat 2018 Çarşamba 19:07
  • Nijeryalı ünlü aktris Rahama Sadau da DAÜ’yü tercih etti14 Şubat 2018 Çarşamba 19:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti