LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Alzheimer Hastalığından Korunmak İçin Beslenme Önerilerine dikkat çekti

Perçinci: Alzheimer hastalığında beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerle

hastalıktan korunmada ve hastalığın ilerlemesinde yavaşlatılma sağlanabilir

“Alzheimer hastalığı hem zihinsel hem de sağlık maliyetleri açısından, yıkıcı bir hastalıktır.

Ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak hasta sayısının giderek artacağı bir

gerçektir. Yaşlı populasyonda görülen nörodejeneratif demansların en sık nedeni bu

hastalık olup tüm demansların 2/3’sinden sorumludur. Altmış beş yaş üzerindeki kişilerdeki

prevelansı %10 civarındadır. Prevelans, yaş arttıkça yükselmekte ve 85 yaş üzerindekilerde

%45’e ulaşmaktadır”diyen Perçinci, etyolojik mekanizmaları açık olmamakla birlikte

medikal, sosyal, psikolojik, çevresel, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler

gibi birçok risk faktörünün hastalığın başlamasında ve ilerlemesinde rol aldığını ve beslenme

alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerin hastalıktan korunmada ve hastalığın ilerlemesinin

yavaşlatılmasında fayda sağlayabileceğine dikkat çekti.

Antioksidantlar ve omega-3 yağ asitleri Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etki

sağlar

Perçinci, yapılan çalışmalarda Alzheimer hastalığı ve beslenme arasındaki ilişkinin koroner

kalp hastalıkları ve beslenme arasındaki ilişki ile benzer olduğunu belirterek, doymuş yağ

asitleri, yüksek enerjili diyet, fazla alkol tüketimi alzheimer hastalığı ve demans riskini

artırmakta olduğunu, antioksidantlar ve omega-3 yağ asitlerinin ise hastalığa karşı koruyucu

etki sağladığını ifade etti.

“Günlük beslenmede hidrojene edilmiş yağ ile doymuş yağ tüketiminin düşük düzeyde,

bitkisel kaynaklardan alınan çoklu doymamış yağ asitlerinin ve balıktan alınan omega-3 çoklu

doymamış yağ asitlerinin ise yüksek düzeyde tutulmasının demans riskini azalttığı

bildirilmektedir” diyen Perçinci, bu noktada en güzel yapılabilecek değişikliğin et grubundan

beyaz et ağırlıklı tüketirken, ara öğünlere yağlı tohumlardan badem ile ceviz ekleyerek

kullanılan yağ türü olarak da zeytinyağın tercih edilmesini tavsiye etti.

Perçinci, balık, sebze ve meyvelerde yüksek oranda bulunan ve antioksidan özellik taşıyan

uzun zincirli doymamış yağ asidi alımının hastalık riskini, hafif kognitif yıkımı ve yaşla

ilişkili kognitif etkilenmeyi azalttığını belirtti.

Perçinci : Alzheimer hastalığı olan bireyler B12 ve folik asit alımlarına dikkat etmelidir

Perçinci “ E vitaminini yüksek düzeyde tüketenlerde alzheimer hastalığı ve demans riski orta

ve az düzeyde tüketenlerden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunurken, C

vitamini, beta-karoten ve flavonoidlerin tüketimleri ile hastalık ve demans riski arasında ilişki

bulunmamıştır. Ayrıca B12 vitamini ve folik asit eksikliğinde plazma homosistein

konsantrasyonları yükselmekte ve bu durum nöral hücreler için toksik etki yaratmaktadır. Bu

nedenle Alzheimer hastalığı olan bireyler B12 ve folik asit alımlarına da dikkat etmelidir. Bu

amaçla B grubu vitaminleri ve folik asit kaynaklarından zengin bir beslenme modeli

uygulanmalıdır”dedi.

“Polifenoller meyve, sebze, çiçek ve otların içeriğinde bulunmaktadır. En zengin kaynakları

çay, meyve suyu ve şaraptır. Çay polifenolleri serbest radikallerin iyi bir temizleyicisi olarak

bilinmektedir. Değişik bitki çayları ya da açık siyah çay önerilebilmektedir. Yapılan bir

çalışmada yeşil çayın içinde bulunan polifenollerden epigallokateşin gallatın antioksidan ve

antiinflamatuar nörokimyasal etkileri gözlenmiştir”diyen Perçinci, birçok çalışmada akdeniz

diyetinin ve Alzheimer hastalığından koruyucu etkisinin olduğunu ve akdeniz beslenme

tarzında; yüksek miktarda bitkisel besinler (meyve, sebze, kurubaklagiller ve tahıllar vb.),

balık, zeytinyağı, düşük düzeyde kırmızı et ve tavuk yer aldığını ifade etti.

Son olarak Perçinci, “sinir sistemi hastalıklarının hemen hemen tümünden korunabilmek

anlamında damar sağlığı ön planda tutulmalı ve damar sağlığı geliştirici beslenme modeli

benimsenmelidir”dedi.