LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Bağışıklık Sisteminde Beslenmenin  önemine dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci,“ Bağışıklı Sisteminde Beslenme” hakkında açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

Perçinci, “Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklara karşı koruyan, patojen (bakteri, virüs vb.) ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin tümüdür. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, hastalıklara karşı direnç kazanmak ve soğuk algınlığı, grip ve kanserden etkilenme olasılığını azaltmak için en önemli noktadır. Tekrarlayan ya da kronik enfeksiyonlar sadece bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda ortaya çıkar” diyerek zayıf bir bağışıklık sistemi enfeksiyona yol açar, enfeksiyon bağışıklık sisteminde hasara neden olur ve bu da vücut direncini daha da zayıflatır dedi.

Perçinci: Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stresten uzak durabilmek çok önemlidir

“Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stresten uzak durabilmek çok önemlidir. Aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı, çok yağlı beslenme, hava kirliliği gibi birçok etken vücudumuzda serbest radikallerin oluşmasına sebep olur. Serbest radikaller de; kalp, kanser, diyabet, grip, nezle gibi hastalıklara neden olur” diyen Perçinci, suyun besin öğeleri ve metabolik atıkları taşımak, vücut ısısını ayarlamak, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve diğer moleküller için çözücü madde olmak gibi birçok önemli görevi olduğuna dikkat çekti. Perçinci, vücuttan % 1-2’lik bir su kaybının bile, hareketlerde düzensizlik, iştahsızlık, yavaşlamış sindirim, sabırsızlık, yorgunluk, kalp atım hızında artma gibi etkilere sebep olacağını ve gün içinde içeceğimiz 8-10 su bardağı su sağlıklı kalmanızın en büyük destekçilerinden olacaktır dedi.

Perçinci aşağıda belirtilen 9 gıdayı beslenmenize dahil ederek daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olabilirsiniz diyerek önerilerde bulundu;

Keten Tohumu: En iyi bitkisel Omega 3 kaynağı olarak bilinen keten tohumu anti-oksidandır. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirir. Bir araştırma günde bir kaşık keten tohumu yağı içen çocukların, içmeyen akranlarına kıyasla daha az solunum yolu iltihabına yakalandığını göstermiştir.

Hindistan Cevizi: Hindistan cevizi metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenin yolunu açar. Araştırmalar hindistan cevizi yağında defne asidi bulunduğunu göstermiştir. Defne asidi tükürük ile temas ettiğinde monolorine (monolaurin) dönüşür. Anne sütünde de bulunan monolorin bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır.

Tatlı Patates: Virüs ve bakterilere karşı kalkan oluşturabilmek için A vitamininden zengin bir besin örneğin: tatlı patates beslenmenize dahil edilmelidir. Cildimizin kirli maddeler içeren havayla ilk temas eden hücre olduğunu düşündüğümüzde cildi koruyan bir besin oldukça önemlidir. Tatlı patates cildi sağlıklı ve güçlü tutar. Taze tatlı patatesten kendinize nefis çiğ vegan noodle hazırlayabilirsiniz.

Mantar: Mantarlar protein, lif, B ve C vitaminleri, kalsiyum ve mineraller içerdiklerinden bağışıklık sistemi için güç kaynağıdırlar. Ayrıca vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan beyaz kan hücrelerinin üretimini de arttırırlar.

Çay (Siyah, Yeşil, Hint fesleğeni): Siyah ve yeşil çayda bulunan amino asit bağışıklık sistemini güçlendirmekten sorumludur. Virüslerle mücadelede yardımcıdır.Yeşil çay antioksidan C ve E vitaminlerine göre daha yararlıdır. Hint fesleğeni Ayurvedik tıpta sıkça kullanılan fesleğen bitkisinden gelir ve sağlık için çok faydalıdır.

Yaban Mersini: Kanser dahil birçok sağlık sorununu önlemede yardımcı olduğu bilinen yaban mersininin zengin bir besleyeci değeri var. Diğer meyvelere kıyasla yaban mersininin antioksidan kapasitesi daha yüksek. Şeker içeriği ise daha düşük olduğundan bağışıklık sistemine ciddi ölçüde güç kazandırabilir.

Karanfil ve Zerdeçal: Zerdeçal iyileştirici özelliğiyle bilinir ve sıklıkla daha hızlı iyileşmesi için yaralar üstüne uygulanır. Antioksidan içeriğinden dolayı, aynı zamanda kanser karşıtı bir ajan olarak da kullanılabilir. Karanfil de öksürük ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Ayrıca, diş ve boğaz ağrılarına da iyi gelir.

Karnabahar: Yüksek antioksidan içeriği ile karnabahar bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm vücut işleyişini iyileştirir. Aynı zamanda içeriğinde kolin ve glutatyon bulunduğundan her türlü hastalığı uzak tutar ve sindirim sistemi sağlığını korumaya da yardımcı olur.

Greyfurt: C Vitamininden zengin greyfurt, soğuk algınlığı, grip ve diğer benzer sorunlara karşı savaşmak için mükemmeldir. Aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi için vücudun ihtiyaç duyduğu diğer besinlere de sahiptir.