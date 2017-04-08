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LAÜ ünlü senarist-yazar Şebnem Burcuoğlu’nu ağırladı

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LAÜ ünlü senarist-yazar Şebnem Burcuoğlu’nu ağırladı
LAÜ Ertuğrul Apakan Kütüphanesi “53. Kütüphaneler Haftası” çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Ertuğrul Apakan Kütüphanesi ve Kütüphane Kulübü’nün “53. Kütüphaneler Haftası” nedeniyle organize ettiği etkinlikler kapsamında sergi, film gösterimi, söyleşi ve imza günü gerçekleşti.

“53. Kütüphaneler Haftası” etkinlikleri Kütüphane Sergi Salonu’nda açılan “Resimlerle İz Bırakan Yazarlar” sergisi ile başladı. Kütüphane Seminer Salonu’nda düzenlenen diğer bir etkinlikte ise, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, Ertuğrul Apakan Kütüphanesi’ni ziyaret ettiler ve görevlilerden kütüphane hakkında bilgiler aldılar. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ve LAÜ öğrencileri için iki farklı film gösterimi de gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde Kocan Kadar Konuş, Kocan Kadar Konuş Diriliş ve Şeker Fare kitaplarının yazarı aynı zamanda Kocan Kadar Konuş filminin senaristliğini yapan Şebnem Burcuoğlu ile söyleşi ve imza günü düzenlendi.

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LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler ile buluşan Burcuoğlu, konuşmasında nasıl bir süreçten geçtiğini anlatarak, hayat hikayesini katılımcılar ile paylaştı. İş hayatında kurumsal iletişim alanında yönetici olarak çalışan Burcuoğlu, yazdıklarını dergilere göndererek, yazma hayatına başladığını, yazdıklarını takip eden bir yayın evinden gelen teklif ile ilk kitabı Kocan Kadar Konuş’u kaleme aldığını dile getirdi. Her şeyin çok hızlı ilerlediğini ve kısa bir süre sonra kitabının film yapılması için görüşmelere başladığını söyleyen Burcuoğlu, filmin senaryosunu da yazdığını da söyleyerek, katılımcıların sorularını yanıtladı ve onlarla ile hatıra fotoğrafı çektirerek, kitaplarını imzaladı.

Söyleşinin sonunda, LAÜ Öğrenci Dekanı Özgür Yılmabaşar tarafından Burcuoğlu’na Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi takdim edildi.

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