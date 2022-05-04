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LAÜ’de “Bilişsel Kognitif Davranış Terapisi” konulu konferans düzenlendi

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LAÜ’de “Bilişsel Kognitif Davranış Terapisi” konulu konferans düzenlendi
LAÜ’de “Bilişsel Kognitif Davranış Terapisi” konulu konferans düzenlendi

LAÜ’de “Bilişsel Kognitif Davranış Terapisi” konulu konferans düzenlendi


Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü’nün tarafından, “Bilişsel Kognitif Davranışçı Terapiler” konulu konferans
düzenlendi.


Konferansa, Lefkoşa Kognitif Davranış Terapi Merkezi’nin kurucuları olan Psikolog Deniz
Erkal ve Psikolog Selen Üstüner katılım göstererek öğrencilere Kognitif Davranış Terapileri
hakkında açıklayıcı bilgiler sundular.

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Terapist olmak için nasıl bir eğitim sürecinden geçilmesi gerektiği öğrencilerle paylaşıldı
Kognitif Davranış Terapisti olan davetliler Kognitif Davranış Terapisinin günümüz Terapi
uygulamaları arasındaki yerini, çalışma yollarını ve terapist olmak için nasıl bir eğitim
sürecinden geçilmesi gerektiği bilgilerini öğrenciler ile paylaştılar. Özellikle olumsuz otomatik
bilişler ve bunların hayatımızda meydana getirdiği olumsuzluklara dikkat çeken konuşmacılar
öğrencilerle etkileşimli bir sunum gerçekleştirdiler. Sunumların ardından soru cevap bölümü ile
konferans sona erdi.

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