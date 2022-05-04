LAÜ’de “Bilişsel Kognitif Davranış Terapisi” konulu konferans düzenlendi



Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Bölümü’nün tarafından, “Bilişsel Kognitif Davranışçı Terapiler” konulu konferans

düzenlendi.



Konferansa, Lefkoşa Kognitif Davranış Terapi Merkezi’nin kurucuları olan Psikolog Deniz

Erkal ve Psikolog Selen Üstüner katılım göstererek öğrencilere Kognitif Davranış Terapileri

hakkında açıklayıcı bilgiler sundular.



Terapist olmak için nasıl bir eğitim sürecinden geçilmesi gerektiği öğrencilerle paylaşıldı

Kognitif Davranış Terapisti olan davetliler Kognitif Davranış Terapisinin günümüz Terapi

uygulamaları arasındaki yerini, çalışma yollarını ve terapist olmak için nasıl bir eğitim

sürecinden geçilmesi gerektiği bilgilerini öğrenciler ile paylaştılar. Özellikle olumsuz otomatik

bilişler ve bunların hayatımızda meydana getirdiği olumsuzluklara dikkat çeken konuşmacılar

öğrencilerle etkileşimli bir sunum gerçekleştirdiler. Sunumların ardından soru cevap bölümü ile

konferans sona erdi.