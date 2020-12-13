LAÜ’de Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri etkinliği yapılacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri Etkinliği düzenlenecek. Etkinlik 15,16,17 Aralık 2020 tarihlerinde Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleşecek.
Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri Etkinliği 15 Aralık Salı günü saat 13:00’da Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Akademisyen Grafik Tasarımcı Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, 16 Aralık Çarşamba günü saat 13:00’de Grafik Tasarımcı Asil Dursun, 17 Aralık Perşembe günü saat 15:00’da Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in katılımlarıyla gerçekleşecek.
Konukların tasarım üzerine sunum yapacağı etkinliğe, öğrenciler de online olarak katılacak ve katılımcılara soru sorma imkanı bulabilecek
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