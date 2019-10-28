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LAÜ’de “Engel Tanımayan Doktor” konulu konferans gerçekleşti

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM) tarafından “Engel Tanımayan Doktor” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa, işitme engeli olan Dr. Alparslan Temen konuşmacı olarak katıldı.
LAÜ’de “Engel Tanımayan Doktor” konulu konferans gerçekleşti

Ev ortamında kendi kendimi rehabilite etmiş olmam benim için bir şanstı

   Doktor oluncaya kadar yaşadığı deneyimleri LAÜ öğrencileri ile paylaşan Temen, kalabalık bir ailede büyüdüğünü ve bu yüzden evde hep bir yüksek ses olduğunu dile getirdi. “Benim işitme düzeyimde olan insanlarda bir takım konuşma bozuklukları olabiliyor veya öğrenme konusunda sıkıntıları olabiliyor. Evde yüksek sesle konuşulması benim için gerçekten çok iyi olmuş çünkü ses kaybını engellemiş” diyen Temen, bu yüzden ev ortamında kendi kendisini rehabilite etmiş olmasının kendisi için bir şans olduğunu dile getirdi.

Temen, üniversite sınavında engelliler Türkiye birincisi oldu

   Sabancı Vakfı’ndan gelen bir telefonla üniversite sınavında Engelliler Türkiye birincisi olduğunu öğrendiğini ve vakfın öğrenim hayatı boyunca kendisini tam burslu olarak okuttuğunu belirten Temen, ilk tercihi olan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığını dile getirdi. Eğitim hayatı boyunca başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen Temen, “2. sınıfa geçmeye hazırlanırken aklıma bir soru takıldı. İki kulağımda işitme cihazı varken steteskopu nasıl takıp  kalp ve akciğerin sesini dinleyecektim? Hocalarıma sormaya başladım. Bir hocamdan hiç ummadığım bir cevap aldım, ‘Neden tıbbı seçtin? sorusuyla karşılaşsam da motivasyonumu düşürmeyerek, her zaman mücadele ettim” dedi.

Bu mücadelemde hep engelleri aşa aşa ilerledim ve kendimi hiç engelli hissetmedim

   Hep bir çözüm beklediğini fakat kimsenin çözüm üretmediğini dile getiren Temen, “Kararlıydım, uzun araştırmalardan sonra ABD Kaliforniya’da bir firmanın işitme engelli doktorlar için elektronik steteskop ürettiğini gördüm. Fiyatı çok yüksek olduğu için satın alması imkansızdı. Sabancı Vakfı’nı aradım, kabul ettiler ve bir hafta sonra steteskopuma kavuştum” dedi. Temen şu anda bir yıllık doktor olduğunu, bu mücadelesinde hep engelleri aşa aşa ilerlediğini ve kendini hiç engelli hissetmediğini vurguladı.

Temen konferansın sonunda LAÜ öğrencilerine karşılarına çıkan engellerle baş ederek, kendilerine her zaman güvenmelerini tavsiye ederek, ÖÇEM’e nazik davetlerinden dolayı teşekkür etti.

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