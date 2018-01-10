  • BIST 113.529
  • Altın 161,488
  • Dolar 3,7982
  • Euro 4,5565
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

LAÜ’de Kenyalı öğrenciler kültürel etkinlik düzenledi

»
LAÜ’de Kenyalı öğrenciler kültürel etkinlik düzenledi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından“Kenya Kültür Günü”etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, LAÜ Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte Kenya’nın tarihçesi,doğal güzellikleri, turizmi konularında sinevizyon gösterimive genel bilgilendirme yapılarak günün anlam ve önemini belirten konuşmalaryaplıdı.

Programınikinci bölümü öğrenciler tarafından hazırlanan Kenya yemeklerinin tadılması ile devam etti. Etkinlikte, öğrenciler yöresel dans gösterileri sunarak, kültürlerini tanıtma fırsatı yakaladılar. Kenya’nın sevilen sanatçılarına ait müzikler dinleyerek eğlenceli vakit geçirme imkanı bulan öğrenciler, ülkelerine ait kültürel paylaşımlarda bulunup ve arkadaşları ile kaynaşma imkanı sağlayan etkinlikten son derece memuniyet duyduklarını dile getirdiler.  

Etkinliğe özel hazırlanan pasta kesiminin ardından son bulan programda öğrenciler,kültür günü ile ilgili düşüncelerini dile getirdiler:

Noella Awuor Waswani Ouko:İç Mimarlık  Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim.LAÜ’yü, Lefke’yi ve Kuzey Kıbrıs’ı çok seviyorum. Çok huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alıyoruz. İnsanlar çok sıcak ve sevecen. Üniversitemde kendi ülkemi tanıtmak güzel bir duygu. Organizasyonilk defa düzenlenmesine rağmen tüm arkadaşlar ile güzel bir sinerji yarattık.LAÜ yönetimine böyle etkinliklere yer verdiğinden dolayı çok teşekkür ederiz.  
Alina Sagyndykova: İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim.Çok uluslu ve kültürlü bir ortamda güzel bir etkinlik düzenledik. Kendi ülkemin kültürünü arkadaşlarıma tanıtmak benim için çok önemliydi.Ülkemin özlediğim yemeklerini tatmak, müziklerine ve danslarına eşlik etmek çok eğlenceli ve özeldi. 
Oksana Ashraf Kana: LAÜ’ye eğitim gören yakınımın tavsiyeleriyle geldim.Kendi ülkemizin kültürünüdiğer arkadaşlarımıza yansıtmak ve yaşatmak  muhteşem bir duygu.  Teşekkürler LAÜ. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ünlü hukukçu Prof. Dr. Mezzettı DAÜ’yü ziyaret etti09 Ocak 2018 Salı 13:40
  • Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi'nde "Doğu Akdeniz ve KKTC Enerji Güvenliği" masaya yatırıldı09 Ocak 2018 Salı 13:26
  • “Ocak Ayında Artan Grip Salgınlarına Dikkat!..”08 Ocak 2018 Pazartesi 16:17
  • YDÜ Öğretim Üyelerinin Çalışmaları Kesit Akademi Dergisinde Yayınlandı08 Ocak 2018 Pazartesi 16:16
  • YDÜ Spor Kulesi’nden Bir Proje Daha: Çevre Sağlığına Katkı Projesi08 Ocak 2018 Pazartesi 16:16
  • LAÜ’de “Divan Şiirinde Günlük Hayat” konusu irdelendi08 Ocak 2018 Pazartesi 16:13
  • Çocuğunuzu Elon Musk'ın kurduğu okula göndermek ister miydiniz?06 Ocak 2018 Cumartesi 11:25
  • Salamis Antik Kenti yeniden keşfedildi05 Ocak 2018 Cuma 17:12
  • Ünlü Yazar ve Yönetmen Nebil Özgentürk YDÜ'nün konuğu oldu05 Ocak 2018 Cuma 17:11
  • DAÜ’lü akademisyen Benetton’un Uluslararası Sanat Projesi’ne davet edildi 05 Ocak 2018 Cuma 17:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti