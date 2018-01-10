LAÜ’de Kenyalı öğrenciler kültürel etkinlik düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından“Kenya Kültür Günü”etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, LAÜ Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte Kenya’nın tarihçesi,doğal güzellikleri, turizmi konularında sinevizyon gösterimive genel bilgilendirme yapılarak günün anlam ve önemini belirten konuşmalaryaplıdı.

Programınikinci bölümü öğrenciler tarafından hazırlanan Kenya yemeklerinin tadılması ile devam etti. Etkinlikte, öğrenciler yöresel dans gösterileri sunarak, kültürlerini tanıtma fırsatı yakaladılar. Kenya’nın sevilen sanatçılarına ait müzikler dinleyerek eğlenceli vakit geçirme imkanı bulan öğrenciler, ülkelerine ait kültürel paylaşımlarda bulunup ve arkadaşları ile kaynaşma imkanı sağlayan etkinlikten son derece memuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Etkinliğe özel hazırlanan pasta kesiminin ardından son bulan programda öğrenciler,kültür günü ile ilgili düşüncelerini dile getirdiler:

Noella Awuor Waswani Ouko:İç Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim.LAÜ’yü, Lefke’yi ve Kuzey Kıbrıs’ı çok seviyorum. Çok huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alıyoruz. İnsanlar çok sıcak ve sevecen. Üniversitemde kendi ülkemi tanıtmak güzel bir duygu. Organizasyonilk defa düzenlenmesine rağmen tüm arkadaşlar ile güzel bir sinerji yarattık.LAÜ yönetimine böyle etkinliklere yer verdiğinden dolayı çok teşekkür ederiz.

Alina Sagyndykova: İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim.Çok uluslu ve kültürlü bir ortamda güzel bir etkinlik düzenledik. Kendi ülkemin kültürünü arkadaşlarıma tanıtmak benim için çok önemliydi.Ülkemin özlediğim yemeklerini tatmak, müziklerine ve danslarına eşlik etmek çok eğlenceli ve özeldi.

Oksana Ashraf Kana: LAÜ’ye eğitim gören yakınımın tavsiyeleriyle geldim.Kendi ülkemizin kültürünüdiğer arkadaşlarımıza yansıtmak ve yaşatmak muhteşem bir duygu. Teşekkürler LAÜ.