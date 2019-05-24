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LAÜ’de kitap okuma alışkanlığı farklı etkinliklerle yaygınlaştırılıyor

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“Kitabını seç, bisiklet turuna katıl” sloganı ile kitap okuma etkinliği düzenlendi
LAÜ’de kitap okuma alışkanlığı farklı etkinliklerle yaygınlaştırılıyor

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kütüphane Kulübü tarafından “Kitabını seç, bisiklet turuna katıl” sloganı ile Lefke Bölgesi’nde bisiklet turu kapsamında öğrenciler tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

 

Lort: Teknoloji ile yaygınlaşan sosyal medya yediden yetmişe herkesi  hakimiyeti altına almışken kitap okuma oranı gün geçtikçe azalıyor

 

   Etkinlik ile ilgili bilgi veren Kütüphane Müdürü   Alev Lort, “Kütüphane Kulübü olarak etkinliklerimize bir yenisini daha ekledik. Teknoloji ile yaygınlaşan sosyal medya yediden yetmişe herkesi  hakimiyeti altına almışken kitap okuma oranı gün geçtikçe azalıyor” dedi. Bu hızlı düşüş oranını azaltmaya yardımcı olmak amacı ile “Kitabını seç, bisiklet turuna katıl” sloganı ile bölgede bisiklet turu kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendiklerini söyleyen Lort, gerçekleştirilen turda dinlenme molalarında tura katılan öğrencilerin kitap okuduğunu dile getirdi.

 

   Öğrencilerin Lefke bölgesinde alternatif yapılabilecek sportif aktivitelerden olan bisiklet sürmenin  fiziksel olarak bir hareketlilik kazandırdığını ve aynı zamanda kitap okuma alışkanlığını da keyifli hale getirdiğini belirtti. Kulüp olarak amaçlarının kitap okuma alışkanlığını farklı etkinliklerle yaygınlaştırarak, farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

 

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