LAÜ’de “MS Hastalığında Psikososyal Gereksinimler ve Değişim” konulu konferans gerçekleşecek

5 Kasım 2019 tarihinde LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenecek etkinlik saat 14:30’da MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli ve LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun açılış konuşmaları başlayacak.
MS hastalığı ile etkili başetme becerileri anlatılacak
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Tuncay konuşmacı olarak katılacağı konferansta MS’in tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyo-ekonomik sorunların çözümü ve hastalığın yol açtığı güçlüklerle etkili başetme becerileri ele alınacak ve katılımcılara konu üzerine detaylı bilgiler aktarılacak.
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