  • BIST 100.318
  • Altın 280,827
  • Dolar 5,7604
  • Euro 6,3954
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

LAÜ’de “MS Hastalığında Psikososyal Gereksinimler ve Değişim” konulu konferans gerçekleşecek

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından “Multipl Skleroz (MS) Hastalığında Psikososyal Gereksinimler ve Değişim” konulu konferans gerçekleştirilecek.
LAÜ’de “MS Hastalığında Psikososyal Gereksinimler ve Değişim” konulu konferans gerçekleşecek

5 Kasım 2019 tarihinde LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenecek etkinlik saat 14:30’da MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli ve LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun açılış konuşmaları başlayacak.

MS hastalığı ile etkili başetme becerileri anlatılacak

   Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Tuncay konuşmacı olarak katılacağı konferansta MS’in tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyo-ekonomik sorunların çözümü ve hastalığın yol açtığı güçlüklerle etkili başetme becerileri ele alınacak ve katılımcılara konu üzerine detaylı bilgiler aktarılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkemizde ciddi bir üretim planlaması yapılması gerekli15 Ekim 2019 Salı 16:44
  • İlk anestezi uygulaması 16 Ekim 1846 tarihinde yapıldı14 Ekim 2019 Pazartesi 14:46
  • “Sağlıklı yaşam ellerinizde”13 Ekim 2019 Pazar 17:24
  • LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Bulut Bilişimi ele aldılar11 Ekim 2019 Cuma 17:02
  • Mastektomi sonrası mutlaka fizyoterapi ve rehabilitasyon alınması gerekli10 Ekim 2019 Perşembe 16:22
  • LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Ayşegül Ataman ELMIS Uluslararası Özel Eğitim Kongresi’nde sunum gerçekleştirdi09 Ekim 2019 Çarşamba 16:21
  • Zamanından önce çekilen süt dişleri çocuklarda konuşma ve beslenme gibi problemlere neden oluyor07 Ekim 2019 Pazartesi 16:06
  • LAÜ öğrencisinden uluslararası sempozyumda temsiliyet03 Ekim 2019 Perşembe 14:42
  • Yaşlılara yönelik profesyonel insan gücü yetiştirilmesi önemli01 Ekim 2019 Salı 17:31
  • ‘Kendi yıldızını yarat’ isimli ilk ders anlatımı yapıldı27 Eylül 2019 Cuma 14:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti