LAÜ’de Sinem Kobal hayranları ile biraraya geldi

Kobal: Selena dizisinin bana yaşattığı duygular tarif edilemez

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşi programında başarılı ve sevilen oyuncu Sinem Kobal, “Dadı dizisiyle 13 yaşında mesleğe başladım ve Dadı dizisi üç sene ekrandaydı. O yüzden ekran önünde büyüdüm diyebilirim. Set bana hem oyun parkı, büyüdüğüm yer ve hem de mesleğimi kazandığım yer oldu” dedi. Daha sonra Selena dizisine başladığını ve Selena’nın kendisi için önemi ve yerinin çok ayrı olduğunu vurgulayan Kobal, “Selena dizisiyle çocuklarla bağ kurmanın, onların sevgisini hissetmenin, onlara ulaşabilmenin çok kıymetli olduğunu anladım. Selena dizisinin bana yaşattığı duygular tarif edilemez” dedi.

Kobal: En güzel şey cesaret etmek

Başarıyı getiren şeyin aslında korkmamak ve cesaret edebilmek olduğunu söyleyen Kobal, “Hayat tamamen tecrübe, öğrendiklerimiz ve kendimize kattıklarımızla yol almayı bize vadediyor” dedi. Hayatta her zaman iyi-kötü, başarı- başarısızlık, mutluluk- mutsuzluk duygularının birbirini beslediğini ifade eden Kobal, “Bu kadar erken yaşta çalışmaya başlayan bir birey olarak size söyleyebileceğim, denemekten korkmamanız çünkü en büyük engel bize dayatılan, yaptığımız herşeyi bir anda çok iyi yapmamızın beklenmesidir” dedi. Bu yüzden neredeyse herkesin adım atmaya korkar hale geldiğini vurgulayan Kobal, “Aslında hayat öyle değil. Hayat gerçekten adım attıkça, denedikçe, düştükçe ve geri kalktıkça güzel. En güzel şey cesaret etmek, adım atmak” dedi.

Oyuncu olmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kobal, “Mutlaka hayallerinizin peşinden gidin ve bu konuda cesur olun. Oyunculuk eğitimini alın çünkü oyunculuk hiç bir zaman öğrenmenin sonu olmayan, her zaman, her an kendinize yeni şeyler katabileceğiniz ve tekrar tekrar öğrenci olacağınız bir meslektir” dedi.

Samimi geçen söyleşinin ardından söyleşiden çok keyif aldığını ifade eden Kobal, “Ben çok eğlendim, güzel bir sohbet oldu, iyiki geldim” diyerek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Söyleşinin sonunda, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen tarafından Kobal’a Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi takdim edildi.