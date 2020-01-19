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LAÜ’de “Turnitin Veritabanı” eğitim semineri yapıldı

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LAÜ’de “Turnitin Veritabanı” eğitim semineri yapıldı
LAÜ’de “Turnitin Veritabanı” eğitim semineri yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) “Turnitin Veritabanı” konulu eğitim semineri yapıldı. Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere, Techknowledge ürün ve eğitim danışmanı  Serdinç Kaya  konuşmacı olarak katıldı.

LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşen seminerde Kaya ve Kütüphane Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere,ULAKBİM - EKUAL  tarafından üniversitelerin erişimine açılan ve  Üniversitemiz tarafından kullanımına sunulan veritabanları kullanıma yönelik Turnitin Veritabanı konusunda detaylı bilgi verdi.

Eğitim seminerinin sonunda Kütüphane Müdürü Alev Lort, verdiği bilgilerden dolayı Techknowledge ürün ve eğitim danışmanı  Serdinç Kaya’ya teşekkür etti.

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