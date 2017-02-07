LAÜ'den bölge öğretmenlerine eğitim seminerleri

ÖÇEM gerçekleştirilen seminerlere, Lefke İstiklal İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Erdal Abit ilkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri katıldı.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ve K.K.T.C Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi Özel Eğitim Şubesi işbirliğiyle,özel eğitim gerektiren öğrencilere daha iyi bir eğitim verebilmek amacı ile öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlendi.

Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (ÖÇEM) gerçekleştirilen seminerlere, Lefke İstiklal İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Erdal Abit ilkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri katıldı. İki buçuk ay boyunca her hafta Cuma günü düzenlenen seminerlere, devamlı katılım gösteren öğretmenler program sonunda sertifika almaya hak kazandı.

Program kapsamında, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Eripek “Farklı Gelişen Çocuklarımız-Neden Bütünleştirilmiş Eğitim İstiyoruz”, öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel “Değerlendirme ve Yönlendirme”, Dr. Gül Kahveci “Yeni Programda Farklı Gelişen Çocuklar İçin Öğretimsel Düzenlemeler”, Dr. Tamer Karakoç “Davranış Sorunlarıyla Başa Çıkma”, Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar “Günlük Yaşama Davranışsal Bakış”, Dr. Ersin Ufuk Timuçin “Bir Lider Olarak Öğretmen (Öğretimsel Uygulamalar)” ve Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman “Bütünleştirme” konularında detaylı bilgiler aktardılar.

Seminerlere tam zamanlı katılım gösteren öğretmenlere düzenlenen törende Ataman, Eripek ve Kahveci tarafından sertifikaları takdim edildi.