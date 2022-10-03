LAÜ’nün yeni öğrencileri Lefke’yi tanıdı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2022-2023 Akademik Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen oryantasyon günleri 26 Eylül 2022 tarihinde LAÜ oryantasyon ekibi tarafından Ercan Havalimanı ve Girne Limanı’ndan karşılanıp, yurtlarına yerleştirilmesi ile başladı.

Öğrenciler için birçok etkinlik gerçekleştiriliyor

“Oryantasyon Programı” LAÜ’ye katılan yeni öğrencilerin üniversiteye ve KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin birimlerini tanımalarına olanak sağlamak maksadıyla gerçekleştiriliyor. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Oryantasyon Günleri” kapsamında kampüs içerisinde gerçekleşen etkinliklerin yanında, öğrencilerin birçok kültürel zenginlikleri yerinde görme ve çevreyi tanıma fırsatı buldukları Lefke gezisi yapıldı.