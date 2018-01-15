Lavrov: "ABD uluslararası istikrarı bozuyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin uluslararası alanda istikrarı bozduğunu söyledi. Rus dış politikasının yıllık bilançosunu çıkaran Lavrov, Suriye'deki gelişmelere ve Türkiye'ye de değindi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus dış politikasının 2017 bilançosunu Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında çıkardı. Lavrov, toplantıda Suriye'deki gelişmelerden, İran'la yapılan nükleer anlaşmaya kadar farklı konularda iki buçuk saat boyunca açıklamalar yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus dış politika açısından 2017'nin hiç de kolay bir yıl olmadığını söyleyen Lavrov, son aylarda durumun Washington'dan gelen "tehditler" nedeniyle daha da tırmandığını belirtti. Lavrov, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer sorununu şiddet kullanarak çözme tehdidinde bulunduğuna da dikkat çekti.

Dünyanın giderek istikrarsız bir hal almaya başladığını söyleyen Lavrov, ABD'nin çok kutuplu dünya gerçeğini anlamakta zorluk çektiğini ve ültimatomlar vermeye çalıştığını belirtti.Bu koşullar altında Rusya'nın hem kendi çıkarları hem de vatandaşlarının çıkarlarını korumaya, dünya düzenin bozulmamasına ve dünyanın bir kaosa sürüklenmesinin engellenmesine büyük önem verdiğini belirtti.

İran, Filistin ve Ukrayna krizlerini örnek olarak veren Lavrov, Rusya'nın geçen yıl bütün bu sorunların çözümü için çalıştığını ve bu yıl da bu çabalarına devam edeceğini ifade etti.

"ABD'nin İran çabalarını desteklemiyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'un İran'la imzalanan nükleer anlaşmaya yönelik tavrını da eleştiren Lavrov, ABD'nin sürekli olarak İran'ın balistik füze denememesi gibi yeni taleplerde bulunduğunu, bu taleplerin İran'la nükleer anlaşmanın dışında olduğunu belirtti.

Washington'ın İran'a uyguladığı baskının Moskova'yı endişelendirdiğini söyleyen Lavrov, "İran'la nükleer anlaşmanın başarısız olmasını hedefleyen son açıklamaların iyimserlik ve istikrara katkısı hiçbir katkısı olmaz" dedi.

Lavrov, "ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmayı değiştirmesini ya da İran açısından kabul edilemeyecek noktaları entegre etme girişimini desteklemeyeceğiz" dedi. Lavrov, İran'la nükleer anlaşmanın başarısız olmasının son dönemlerde nükleer denemelerini artıran Kuzey Kore'yle diyaloğa zarar vereceği uyarısını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta İran'a yönelik yaptırımlar konusunda beklenen kararını açıklamış, İran'la nükleer anlaşmayı son bir kez daha uzatmaya karar verdiğini belirtmişti.

Suriye'deki gelişmeler

Lavrov gazetecilerin soruları üzerine Suriye'deki gelişmelere de değindi. ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonun Suriye'de sınır gücü kuracağı yönündeki haberlere değinen Lavrov, bu gelişmeleri eleştirdi. Lavrov, oluşturulması planlanan yeni gücün "ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak istemediğinin bir işareti" olduğunu belirtti.

Lavrov, "Böyle bir sınır gücü durumun yatışmasına yardımcı olmayacağı gibi tam tersine durumu daha da gerginleştirecektir" dedi.

Lavrov ayrıca Türkiye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin çevresine geri kalan gözlem noktalarını yerleştirmeyi de olabildiğince yakın bir zamanda tamamlamasını beklediklerini kaydetti.

Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Kongresi'de değinen Lavrov, bu buluşmaya ülkedeki farklı gruplardan katılım olmasını ümit ettiğini söyledi. Lavrov, 29-30 Ocak tarihlerindeki kongrenin, Suriye'deki bütün tarafların ve Suriye'deki gelişmeler üzerinde etkisi olan yurtdışından katılımcıların çıkarlarının uyumlu hale getirilmesine hizmet edeceğini belirtti. Katılımcılara Suriye'deki Kürtlerin de dahil olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, "Kürtler Suriye ulusunun parçası" şeklinde konuştu.