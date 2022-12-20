  • BIST 5.419,02
  • Altın 1089.661
  • Dolar 18.6354
  • Euro 19.7676
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

LBO sezonu bu akşam Latin Şarkıları Konseri ile kapatıyor

»
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2021-2022 sezonunu bu akşam Latin Şarkıları Konseri ile kapatıyor.
LBO sezonu bu akşam Latin Şarkıları Konseri ile kapatıyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2021-2022 sezonunu bu akşam Latin Şarkıları Konseri ile kapatıyor. Girişin ücretsiz olacağı Rauf Denktaş Kültür Merkezi’ndeki (Eski Mısırlızade Sineması) konser saat 20.00’de başlayacak.

LBO’dan yapılan açıklamaya göre, Oskay Hoca’nın şefliğini yapacağı Latin Gecesi Konseri’nde Arkın Sayar solist olarak yer alacak.Konserde, Elbette, Beautiful Maria, Beyaz Kedi, Cuba gibi birçok parça müzikseverlerin dinletisine sunulacak.

lbo-konser-gorsel.png

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Wednesday’in ikonik dans figürlerini sadece 2 günde ortaya çıkarmış18 Aralık 2022 Pazar 20:59
  • Prens, düğünde eski sevgilileriyle buluştu18 Aralık 2022 Pazar 14:10
  • Prens Harry ve Meghan Markle çifti Noel kartlarını yayınladı18 Aralık 2022 Pazar 11:05
  • Titanik’ik yönetmeninden yıllar sonra gelen açıklama: Jack yaşayamazdı17 Aralık 2022 Cumartesi 23:51
  • Zeynep Bastık’ın omurgası kırıldı17 Aralık 2022 Cumartesi 21:27
  • Pokemon, Pikachu olmadan devam edecek17 Aralık 2022 Cumartesi 18:14
  • Bollywood filmindeki erotik sahneler Hinduları ayaklandırdı16 Aralık 2022 Cuma 23:51
  • Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacak16 Aralık 2022 Cuma 23:10
  • Prens Harry: “Eşim Meghan Markle basın nedeniyle düşük yaptı”16 Aralık 2022 Cuma 16:09
  • Aleyna Tilki açıkladı: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim15 Aralık 2022 Perşembe 22:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti