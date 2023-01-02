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Lefkoşa Bölgesi 6 Saatlik Elektrik Kesintisi

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Lefkoşa Bölgesi 6 Saatlik Elektrik Kesintisi
Lefkoşa Bölgesi 6 Saatlik Elektrik Kesintisi

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Dumlupınar ve Hamitköy’ün bir kısmına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileri

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