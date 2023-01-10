  • BIST 5.170,97
  • Altın 1130.427
  • Dolar 18.7718
  • Euro 20.1463
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 5 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!

» »
Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!
Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Alayköy Ağıllar bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Meclisi’nden İlk Toplantı Gerçekleşti04 Ocak 2023 Çarşamba 10:11
  • Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!04 Ocak 2023 Çarşamba 09:33
  • Sahtekarlık ile Eşya Temini03 Ocak 2023 Salı 16:23
  • LTB'den "LTB Web Sitesi Yeni Tasarımı ve Ara Yüzü ile Yayında"03 Ocak 2023 Salı 11:42
  • Lefkoşa Bölgesi 6 Saatlik Elektrik Kesintisi02 Ocak 2023 Pazartesi 09:46
  • Tabanca ve canlı mermi çıktı01 Ocak 2023 Pazar 10:26
  • Kaza yapan araç alev aldı30 Aralık 2022 Cuma 20:51
  • Lefkoşa'da Trafik Kazası! Yoğun Bakıma Alındı30 Aralık 2022 Cuma 14:05
  • Harmancı: İyi ki varsın Lefkoşa30 Aralık 2022 Cuma 12:30
  • Keziban Oldaç hayatını kaybetti30 Aralık 2022 Cuma 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti