Lefkoşa Dereboyu'nda 100.yıl korteji!

Mehmet Akif Caddesi’nde yer alan etkinlikte korteje; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da katıldı.

Yürüyüşün ardından konuşmalar oldu. Konuşmalardan sonra da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu sahne aldı, ardından Gazimağusa Halk Dansları ekibinin gösterisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünü Türk halkı ile birlikte coşku ile kutlamakta olduğunu ifade etti.

Tatar, Türkiye’de Türk halkının kurtuluş mücadelesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve inkılapların hayata geçirilmesini kısa sürede tamamlayan Atatürk’ü minnetle anmak istediğini kaydetti.

Türkiye’nin gelecek yüzyılına Kıbrıs Türk halkı ile birlik ve beraberlik içerisinde adım attığını ifade eden Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye ile bağlarını koparmaya hiçbir gücün yetmeyeceğini belirtti.

Tatar, “Kimse 'bu saatten sonra savaş olmaz, saldırı olmaz' demesin. Kıbrıs Türk halkı bu acıları bu topraklarda çok yaşadı, dolayısıyla mutlak suretle Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki devletli bir anlaşma olacak, buradan geri dönüş olmaması gerekmektedir” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkını federal bir çatı altında, Türkiye’nin olmayacağı bir AB’de yalnızlığa ve maceraya sürüklemeye kimsenin gücü yetmeyeceğini, çünkü bu yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olacağını kaydetti.

-Feyzioğlu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da gelecek yüzyılın dünyada Türkiye’nin yüzyılı olacağına, 10 yıllar içerisinde Atatürk’ün izinde çok daha fazla esere imza atacaklarına inandığını, Türk insanının azmi ile gelecek yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olacağını belirtti. Feyzioğlu, bunun,Türkiye ile birlikte KKTC’nin de yüzyılı olacağını kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi bulunmadığını, Kıbrıs’ın Türkiye için milli bir dava olduğunu ifade eden Feyzioğlu, insanların "meselelerden" yorulabildiğini ancak "milli davalardan" asla ve asla yorulmadığını kaydetti.

Feyzioğlu, “KKTC her zaman payidar kalacak” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Cumhuriyet'in, birlikte çalışmak, aydınlığa çıkmak ve geleceğe şekil vermek anlamına geldiğini belirtti.

Vatana sahip çıkmanın birincil görevleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Burada nöbet tutuyoruz, cumhuriyetin bekçileriyiz” dedi.

Çavuşoğlu, bu toprakların şehit kanları ile vatan yapıldığının da unutulmaması gerektiğini belirtti.