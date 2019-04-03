Lefkoşa hayvan Barınağı’nda aşılamalar yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB mahkeme kararı ile kontrolüne aldığı Lefkoşa Barınağı’nda gerçekleştirdiği tesisin iyileştirilmesi ve hijyen şartlarının yükseltilmesi çalışmalarının ardından şimdi de barınakta bulunan köpeklerin hastalıklara karşı düzenli aşılarının yapılıyor.



Bu kapsamda Lefkoşa Barınağı’nda bulunan 145 köpeğe, gönüllü veterinerlerimizle beraber yıllık yapılması gereken karma aşı uygulaması yapıldı. Bunun yanı sıra barınaktaki köpeklere dış parazit hapları da verildi.

Köpekleri olanlar distemper hastalığı yanında kene ve pireye karşı da tedbir almalı

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde ortaya çıkan Gençlik Hastalığı’na (Distemper) karşı önlem olan ilgili aşılamayı yurttaşların da köpeklerine yapmaları gerektiği vurgulanırken, bahar aylarına girdiğimiz bu günlerde kene ve pire ile de ilgili tedbirlerin alınması da halk ve sevimli dostlarımızın sağlığı için önemli olduğu belirtildi.

Ruhsatlama ve Sahiplenme

Açıklamada yurttaşlardan 2019 yılı için köpeklerin ruhsatlarının da çıkarılması gerektiği vurgulanırken, LTB’nin başlattığı ‘Satın Alma Sahiplen’ projesi kapsamında Mart ayı içerisinde Lefkoşa Barınağı’ndan 22 köpeğin sahiplendirildiği belirtildi.