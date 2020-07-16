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Lefkoşa'da 25 yaşında genç vefat etti...

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Lefkoşa'da 25 yaşında genç vefat etti...
Lefkoşa'da 25 yaşında genç vefat etti...

15.07.2020 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mohamed Khalifa Hammad AKOLA (E-25), misafir olarak bulunduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.   

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