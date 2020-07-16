Lefkoşa'da 25 yaşında genç vefat etti...

15.07.2020 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mohamed Khalifa Hammad AKOLA (E-25), misafir olarak bulunduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
15.07.2020 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mohamed Khalifa Hammad AKOLA (E-25), misafir olarak bulunduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.