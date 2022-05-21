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Lefkoşa’da “Avrupa Günü” etkinliği yapılıyor

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Lefkoşa’da “Avrupa Günü” etkinliği yapılıyor
Lefkoşa’da “Avrupa Günü” etkinliği yapılıyor

Her yıl mayıs ayında kutlanan “Avrupa Günü” dolayısıyla Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle başkent Lefkoşa’da etkinlik yapılıyor.

Avrupa Birliği’nin, Avrupa’da 2022 yılını “Gençlik Yılı” ilan etmesi nedeniyle bu yıl “Vizyonuna Ses Ver!” sloganıyla yapılacak “Avrupa Günü” etkinliği, Kumsal Park’ta saat 19.30’a kadar devam edecek.

Çocuklar, gençler ve yetişkinler için çeşitli aktivitelerin yer aldığı Avrupa Günü etkinliğinde, “AB Üye Ülke stantları ve AB Destekli Proje stantları aracılığıyla AB ve Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik AB Yardım Programı hakkında daha fazla bilgi edinmek” mümkün olacak.

Etkinlikte açılış konuşmaları Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ve Avrupa Komisyonundan Judith Rozsa tarafından yapıldı.

Rozsa, açılış konuşmasında, Avrupa Gününün güzelliğini hep birlikte paylaştıklarını ifade ederek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Rozsa, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşı, Avrupa Birliği olarak kınadıklarını ifade ederek, özgürlüğü savunan bir birlik olarak Ukrayna’ya destek belirtti.

Gençliğin Avrupa Birliği için önemine işaret eden ve gençlerin Avrupa Birliği’nin geleceği olduğunu belirten Rozsa, Avrupa Birliği olarak gençlere yönelik etkinlikleri sürdüreceklerini ve gençleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk toplumunun geleceğine de önem verdiklerini ifade eden Rozsa, Avrupa Birliği olarak yardım programı çerçevesinde ülkede AB standartlarının uygulanması, ekonomik kalkınma, tarım gibi alanlara verilen destekleri anlattı.

Hüseyin Amcaoğlu da, etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avrupa Günü’nü kutladı. Amcaoğlu, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını, çünkü iki yıldır Covid-19’dan dolayı bu tür etkinlikleri düzenleyemediklerini işaret etti.

Halk yararına olacak reform çalışmalarına her zaman destek verdiklerini, AB’nin de eşit ve adaletli politikalarının bu konuda ortaya koydukları efor için önemli olduğunu ifade eden Amcaoğlu, birinci hedeflerinin, Halkın yaşam kalitesinin artırılması olduğunu söyledi.

Sağlık eğitim ulaşımda projeler ortaya koyduklarını, AB’nin özellikle “Eğitim” başlığı altında desteğiyle birçok okulda laboratuvarları yenilediklerini, ayrıca gezici laboratuvarla okullara bu alanda destek verildiğini söyleyen Amcaoğlu, gençliğe verdikleri öneme de işaret ederek, 2022 yılının izolasyonların son bulacağı bir yıl olmasını temenni etti.

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