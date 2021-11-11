  • BIST 1.625,060
  • Altın 592,54
  • Dolar 9,8978
  • Euro 11,3603
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Lefkoşa'da bir restoran, kripto parayla ödemeyi kabul etti!

» »
Güney Kıbrıs'ta bir restoran, Perşembe günü yaptığı açıklamada kripto para birimleriyle ödeme kabul edeceğini duyurdu.
Lefkoşa'da bir restoran, kripto parayla ödemeyi kabul etti!

Lefkoşa'da Stasikratous Caddesi üzerinde yer alan Think 30, dijital dünyadaki son gelişmelere ve çeşitli dijital para birimlerinin yükselişine atıfta bulunarak, müşterilerine dilerlerse kripto para ile ödeme seçeneği sunduğunu duyurdu.

Bunu yapan iş işletme olan restoran, şu dijital para birimlerini kabul edeceğini söyledi: Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Cardano, Shiba INU, Dogecoin, XRP, Solana ve Polkadot.

Restoran, bu tür bir ödemeyi seçen müşterilerin bir QR kodunu tarayıp faturalarını seçtikleri kripto ile ödeyebileceklerini söyledi.

 

Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Rumların yüzde 66’sı Rum hükümetine güvenmiyor11 Kasım 2021 Perşembe 13:04
  • Güney Kıbrıs’ta Yoğun Bakımdaki Covid-19 Hasta Sayısı Üçe Katlandı11 Kasım 2021 Perşembe 12:13
  • Atina’da dörtlü zirve!10 Kasım 2021 Çarşamba 19:41
  • Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olan Papa Francis’i İsviçreli Muhafızlar koruyacak10 Kasım 2021 Çarşamba 19:30
  • İki kilo hintkeneviri bulundu!10 Kasım 2021 Çarşamba 19:25
  • Devletin Kasası 2022 Yılının Ağustos Ayına Kadar Dolu!10 Kasım 2021 Çarşamba 19:21
  • Kızılyürek’ten Rum Radyo Televizyon Kurumu’na Eleştiri10 Kasım 2021 Çarşamba 19:16
  • Tus Airways’in yüzde 49,9 hissesi İsraillilere satıldı!10 Kasım 2021 Çarşamba 19:13
  • Lefkoşa'da çirkin olay!10 Kasım 2021 Çarşamba 18:52
  • 29’u çocuk 67 kişiyi taşıyan mülteci teknesi Baf limanına yanaştı10 Kasım 2021 Çarşamba 18:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti