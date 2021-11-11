Lefkoşa'da bir restoran, kripto parayla ödemeyi kabul etti!

Güney Kıbrıs'ta bir restoran, Perşembe günü yaptığı açıklamada kripto para birimleriyle ödeme kabul edeceğini duyurdu.

Lefkoşa'da Stasikratous Caddesi üzerinde yer alan Think 30, dijital dünyadaki son gelişmelere ve çeşitli dijital para birimlerinin yükselişine atıfta bulunarak, müşterilerine dilerlerse kripto para ile ödeme seçeneği sunduğunu duyurdu.

Bunu yapan iş işletme olan restoran, şu dijital para birimlerini kabul edeceğini söyledi: Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Cardano, Shiba INU, Dogecoin, XRP, Solana ve Polkadot.

Restoran, bu tür bir ödemeyi seçen müşterilerin bir QR kodunu tarayıp faturalarını seçtikleri kripto ile ödeyebileceklerini söyledi.

Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs