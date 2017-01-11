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Lefkoşa'da büyük dolandırıcılık

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Lefkoşa'da büyük dolandırıcılık
Lefkoşa'daki bir danışmanlık şirketinin işletmecisi olan 36 yaşındaki zanlı, Vergi Dairesine, İhtiyat Sandığına ve Sosyal Sigortalar Dairesine sahte evrak sundu...

Polisten alınan bilgilere göre, 2016 yılı içerisinde  Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi işletmecisi olan Ş.S. ( K-36), iş takibi ile muhasebe işlerini yapmakta olduğu bir iş yerinin, Vergi Dairesine, İhtiyat Sandığına ve Sosyal Sigortalar Dairesine borcu olduğunu bildiği halde, iş takibini ve muhasebe işlerini yapmakta olduğu başka bir işyeri adına verilen “borcu yoktur” belgesi üzerine, borcu olan şirketin adını yazarak sahteledikten sonra, Çalışma Dairesine vermek suretiyle tedavüle sürüp kayıt temin ettirdiği  ve bu sayede şirket adına yurt dışından ön izin ve yatay geçiş ile yabancı uyruklu işçi getirmesini sağladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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