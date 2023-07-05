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Lefkoşa'da elektrik kesintisi

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa Kermiya Omar Sitesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Lefkoşa'da elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa Kermiya Omar Sitesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9.00-11.00 arasında olacak.

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