Lefkoşa'da ev yangını

14.11.2020 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa'da Aka Gümrü Sokak üzerinde bulunan Aslı Can ÖZÇELİK’e ait dairede eski eşyalarının muhafaza edildiği oda içerisinde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde karton koliler içerisinde bulunan kitaplar, oyuncaklar, eski bilgisayar kasası, mutfak tezgahı yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
GÖRSEL : ARŞİV
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