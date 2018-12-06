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Lefkoşa'da Göçmenköy deresi taşmak üzere

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Lefkoşa Türk Belediyesi, olası su baskınları ile ilgili uyarılarına devam ediyor.
Lefkoşa'da Göçmenköy deresi taşmak üzere

Lefkoşa Türk Belediyesi, olası su baskınları ile ilgili uyarılarına devam ediyor. Belediye personeli, şu sıralarda Göçmenköy bölgesinde ev ve iş yerlerini ziyaret ederek Göçmenköy Deresi’nin taşmak üzere olduğu ve gereken tedbirlerin alınması için uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Belediye 13.00 sıralarında yaptığı açıklamada, dün gece saat 23.00’den beri Gönyeli Barajı’nın taşması ile derelerde seviyelerin oldukça yükseldiği belirtildi.

Gece ilk saatlerden itibaren LTB personelinin sahada kontrol ve müdahale yaptığı da belirtilirken, deredeki seviyenin arkadan gelecek olan yağmurla taşma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Yurttaşlardan dere kenarlarında bulunan araçlarını ivedi olarak dereden uzağa kaldırılması istendi.

Oluşacak olumsuz durumlara karşı 24 saat hizmet verecek LTB acil durumlarda vatandaşların Alo 185 Çözüm Hattı ve 2285221 numaralarının aramalarını da istedi.

Önemli telefon numaraları: 
Polis İmdat: 155
Yangın: 199
Acil Sağlık: 112
Yangın:177
Telefon Arıza: 161
Sahil Güvenlik: 158
Meteoroloji: 166
Elektrik Arıza: 188

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