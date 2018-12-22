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Lefkoşa'da hırsızlık

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Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık

HIRSIZLIK
17.12.2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren “Forever” isimli iş yerine müşteri olarak giden M.P.(E-21) ve N.M.(E-26), iş yeri içerisinde satışa arz edilen 1 adet Samsung A5 marka cep telefonunu, 1 adet bilgisayar harici belleği, 1 adet I Phone marka telefon kulaklığını çalmışlardır.

Bahse konu şahıslar 21.12.2018 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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