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Lefkoşa'da Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Lefkoşa'da Hırsızlık

Polis bültenine göre, 30 Mayıs’ta Abegael Garcia’nın kaldığı ikametgahtan bir çift altın küpe, 4 bin 500 TL ve 175 Euro nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı görülen Z.U.H. (E-26) tutuklandı.

Yine Lefkoşa’da 31 Mayıs-1 Haziran arasında meydana gelen hırsızlıkta ise Selvi Gökdam’ın kaldığı ikametgahtan içinde kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve dört kredi kartı bulunan para cüzdanı çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı görülen A.A.(E-22)  tutuklandı.

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