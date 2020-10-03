Lefkoşa'da hırsızlık (Gelişme)

02.10.2020 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da “Fıstık Computer” isimli iş yerinin giriş kapısı meçhul şahıs/lar tarafından hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden üç adet cep telefonu ve 2 adet tablet çalınmıştı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselede zanlı görülen T.M.H. (E-25) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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