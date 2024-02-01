Lefkoşa'da İşletmeye İzinsiz Giren Şüpheli Hasar Oluşturdu

Lefkoşa'da İşletmeye İzinsiz Giren Şüpheli, Duvarı Keserek Hasara Yol Açtı: Yasal Süreç Başladı
31 Ocak 2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Lefkoşa'da meydana gelen olayda, A.A. (E-55) isimli şahıs, bir işletmeye izinsiz şekilde girerek mülke tecavüz etti. İçeride bulunan kesici aleti kullanarak alçıpan duvarı kasten kesip hasara uğrattı.
İşletme sahiplerinin çağrısı üzerine polis olay yerine gelerek A.A.'yi gözaltına aldı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı
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