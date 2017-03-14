Lefkoşa'da magandalık!

29 yaşındaki zanlı tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Pazar akşamı Lefkoşa'da Şht Mustafa Ertan Sokak üzerinde M.S.G.(E-29), Muhammed Keskinoğlu ile aralarında çıkan tartışma sonucunda, Keskinoğlu’nu ciddi bir şekilde darp edip yere düşürdüğü sırada kafatasının çatlamasına neden olduğu öğrenildi.

Olayda yaralan Muhammed Keskinoğlu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındığı kaydedildi.

M.S.G. isimli şahısın tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.