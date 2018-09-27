Lefkoşa'da trafik çarpışması, motosikletli araca çarptı!

Lefkoşa’da, Şht Hüseyin Mustafa Sokak üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki Eren ALPDOĞAN ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza; Eren ALPDOĞAN’nın yönetimindeki FZ 923 plakalı motosiklet ile, Şht. Halil Mustafa Sokak’taki kavşaktan anayola dikkatsizce çıkması sonucu Dilek YILDIRIM yönetimindeki KH 303 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi.. Kaza sonucu ağır şeklide yaralanan motosiklet sürücüsü Eren ALPDOĞAN Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Aynı motosiklette yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 15 yaşındaki Doğukan KIRDAR ise acil serviste müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor..